NEMETSCHEK - Aktie auf Rekordjagd

Die Nemetschek-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese Rally wurde seit September 2018 von einer oberen Pullbacklinie begrenzt.

Nach den Zahlen vom 10. Oktober schien die Aktie zunächst an dieser steigenden Widerstandslinie abzuprallen. Sie fiel relativ deutlich zurück. Aber dieser Abpraller wurde sofort stark gekauft. In der letzten Woche brach der Wert mit einer langen weißen Kerze über diese Trendlinie nach oben aus. Zu Beginn dieser Woche hält sich die Aktie weiter über diese Linie, die aktuell bei 102,11 EUR liegt.

Jetzt Rallybeschleunigung?

Die Nemetschek-Aktie hat eine wichtige Widerstandslinie überwunden und könnte daher in den nächsten Wochen und Monaten die steile Rally fortsetzen. Im Optimalfall zieht sie nun bis an eine mögliche obere Begrenzung der Rally seit 2009 an. Diese verläuft aktuell bei rund 200 EUR.

Sollte der Wert unter das Tief vom 28. Oktober bei 90,56 EUR abfallen, würde ein Rücksetzer an das alte Allzeithoch bei 74,35 EUR drohen.

Fazit: Nachdem der Rückschlag nach den Zahlen keine weiteren Verkäufe ausgelöst hat, sind nun die Bullen wieder am Zug

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)