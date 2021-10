Nemetschek: Vom Zwischentief zur beeindruckenden Kursrally – Kursziele der Analysten sind so gut wie ausgeschöpft

Nachdem die Papiere von Nemetschek in der Vorwoche noch deutliche Kursverluste hinnehmen mussten, hat der Kurs mittlerweile eine 180 Gradwende hingelegt und begeistert die Anleger mit einer Rallye – In nur acht Handelstagen legten die Papiere in der Spitze um fast 19 Prozent zu und ließen dabei am Vortag auch ihr altes Rekordhoch von Ende September hinter sich.

An diesem Donnerstag schraubten die Titel des Bausoftwareherstellers ihre Bestmarke abermals auf 96,10 Euro nach oben und gewannen am frühen Nachmittag unter den Favoriten im MDax mehr als drei Prozent.

Damit sind inzwischen auch die Kursziele der für Nemetschek optimistischsten Analysten fast alle erreicht. Die Experten von Barclays und Stifel sehen die Aktie bei 95 Euro. Nur das Investmenthaus Bryan Garnier liegt mit einem Kursziel von 98 Euro derzeit noch darüber.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Travis Wolfe / Shutterstock.com

