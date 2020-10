NetApp bietet Optimierungen und Datenservices der Enterprise-Klasse für die Cloud

Mit der Kubernetes-Optimierung von Spot by NetApp und weiteren neuen Funktionen können Unternehmen bis zu 90 Prozent bei Compute und Storage einsparen.

NetApp (NASDAQ:NTAP), der Cloud- und Daten-orientierte Softwareanbieter, stellt sein neues Lösungsportfolio vor. Dazu gehören eine Server- und Storage-lose Container-Lösung von Spot by NetApp, eine neue autonome Hybrid-Cloud-Volume-Plattform sowie cloudbasierte Virtual-Desktop-Lösungen. Die neuen Funktionen vereinfachen und optimieren das Managen der Multi Cloud während gleichzeitig die Kosten gesenkt und die Leistung erhöht wird. Neben der Portabilität für datenintensive Cloud-Applikationen bietet das neue Angebot auch Lösungen für Arbeitsplätze in Hybrid-Cloud-Umgebungen.

„Die digitale Transformation ist für Unternehmen zu einem Muss geworden, wenn sie in der neuen Normalität erfolgreich sein wollen. Um das zu gewährleisten, müssen Unternehmen ihre IT-Architekturen für Hybrid-Multi-Cloud-Umgebungen optimieren“, erklärt George Kurian, CEO bei NetApp. „NetApp kann seine Kunden in jeder Entwicklungsphase beim Aufbau einer Data-Fabric-Architektur unterstützen, damit sie ihre Daten bestmöglich nutzen, den Betrieb ihrer Applikationen optimieren und das Beste aus der Cloud herausholen können.“

Die von NetApp vorgestellten neuen Lösungen umfassen:



Spot Storage by NetApp , eine wegweisende Server- und Storage-lose Container-Lösung. Zusammen mit Spot Ocean by NetApp erleichtert diese Lösung die kostengünstige Erstellung, Implementierung und Ausführung Microservice-basierter Applikationen auf Kubernetes, ohne dass Storage- und Datenservices verwaltet werden müssen.



, eine wegweisende Server- und Storage-lose Container-Lösung. Zusammen mit erleichtert diese Lösung die kostengünstige Erstellung, Implementierung und Ausführung Microservice-basierter Applikationen auf Kubernetes, ohne dass Storage- und Datenservices verwaltet werden müssen.

Eine neue autonome Cloud-Volume-Plattform, die das Managen von NetApp Hybrid- und Multi-Cloud-Storage sowie Datenservices aus einer Hand ermöglicht. NetApp Cloud Manager bietet volle Transparenz und Kontrolle sowohl On-Premises als auch für Azure-, AWS- und GCP-Storage. Darüber hinaus bietet sie eine einfache und native Cloud-Erfahrung für erweiterte Datenservices, wie Datensynchronisierung, Datensicherung, Daten-Tiering, File Cashing und Compliance.



Eine neue autonome Cloud-Volume-Plattform, die das Managen von NetApp Hybrid- und Multi-Cloud-Storage sowie Datenservices aus einer Hand ermöglicht. bietet volle Transparenz und Kontrolle sowohl On-Premises als auch für Azure-, AWS- und GCP-Storage. Darüber hinaus bietet sie eine einfache und native Cloud-Erfahrung für erweiterte Datenservices, wie Datensynchronisierung, Datensicherung, Daten-Tiering, File Cashing und Compliance.

Den neuen, vollständig gemanagten und Cloud-basierten NetApp Virtual Desktop Management Service (VDMS) sowie ein neues, für die Hybrid Cloud validiertes Virtual-Desktop-Infrastructure-(VDI)-Design. Mit diesen Lösungen können Unternehmen ihre Infrastrukturressourcen besser skalieren und somit die steigenden Anforderungen ihrer mobilen Mitarbeiter erfüllen. Ressourcen lassen sich ohne zusätzlichen Aufwand kontinuierlich optimieren, während die Kosten gleichzeitig um bis zu 50 Prozent gesenkt werden können.



Weitere Informationen zu diesen Lösungen finden Sie hier.

Über NetApp

NetApp ist ein globaler Cloud- und Daten-orientierter Softwareanbieter, der Unternehmen hilft, ihre Daten angesichts des rasanten digitalen Wandels gewinnbringend zu nutzen. Das Portfolio umfasst Systeme, Software und Cloud-Services, mit denen Unternehmen ihre Applikationen vom Datacenter bis in die Cloud optimal ausführen können. Dabei spielt es weder eine Rolle, ob die Applikationen in der Cloud entwickelt oder in die Cloud verschoben werden, noch ob Unternehmen ihre eigenen Cloud-ähnlichen Umgebungen lokal aufbauen. Mit NetApp-Lösungen, die in allen Umgebungen überzeugen, können Unternehmen eine individuelle Data-Fabric-Architektur aufbauen und alle Daten, Services und Applikationen jederzeit und überall sicher der jeweiligen Zielgruppe zur Verfügung stellen. Erfahren Sie mehr unter www.netapp.de oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram und XING.

