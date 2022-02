NetApp erwirbt Fylamynt und ergänzt damit das führende CloudOps-Portfolio von Spot by NetApp um Automatisierungsfunktionen

NetApp (NASDAQ:NTAP), ein weltweit tätiges, Cloud-basiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, hat heute die Übernahme von Fylamynt bekannt gegeben. Fylamynt ist ein von Risikokapitalgebern finanziertes, innovatives Unternehmen für CloudOps-Automatisierungstechnologie, das es Kunden ermöglicht, Workflows in jeder Cloud mit wenig bis gar keinem Code auf sichere Weise zu erstellen, auszuführen, zu managen und zu analysieren. Finanzielle Details der Transaktion werden nicht bekannt gegeben.

Unternehmen, die auf die Cloud umsteigen und dort tätig sind, müssen in der Lage sein, mit hoher Geschwindigkeit zu operieren und ihre Infrastrukturen zu programmieren. Anwendungen müssen mit den Services und Workflows in ihren Cloud-Umgebungen integriert werden. Da die Zahl der Services und Workflows zunimmt, wird die Entwicklung und Pflege dieser Integrationen und Automatisierungen schnell teuer, komplex und zeitaufwändig, so dass Ressourcen für Site Reliability Engineering (SRE; Zuverlässigkeitstechnik am Standort) erforderlich sind. Fylamynt geht diese Herausforderungen mit seiner innovativen „Low Code, No Code“-Technologie für die Cloud-Automatisierung an und ermöglicht DevOps und SREs die Skalierung, Optimierung und Wartung ihrer Cloud-Operationen zu einem Bruchteil der Kosten.

„Die native Integration von Fylamynt mit Spot by NetApp versetzt Unternehmen in die Lage, Spot by NetApp Services schnell und zuverlässig in ihren bestehenden Cloud-Umgebungen einzusetzen“, sagt Anthony Lye, Executive Vice President und General Manager des Bereichs Public Cloud Services bei NetApp. „Kunden und Partner werden vom „Low-Code“-Framework und der Cloud-Automatisierungs-Engine von Fylamynt für DevOps und SREs profitieren. In Kombination mit den gebrauchsfertigen Integrationen von Fylamynt und dem kompletten CloudOps-Portfolio von Spot werden sie in der Lage sein, ihre Infrastruktur für den Cloud-Betrieb schneller zu machen, zu optimieren und zu automatisieren. Mit dieser strategischen Übernahme baut NetApp seine Führungsposition im Bereich CloudOps weiter aus und ermöglicht es seinen Kunden, auch in Zukunft mehr von der Cloud zu profitieren – und das zu geringeren Kosten.“

Die Übernahme von Fylamynt basiert auf der Dynamik und den Investitionen von NetApp in das Wachstum des Portfolios der führenden CloudOps-Multi-Cloud-Infrastrukturmanagement-Services von Spot by NetApp. Zu den strategischen Übernahmen des Unternehmens in den letzten zwei Jahren zur Erweiterung des Portfolios von Spot by NetApp gehören CloudHawk für die Bereiche Sicherheit und Compliance, Data Mechanics für Datenanalysen und Machine Learning Workloads in der Cloud sowie CloudCheckr für das Kostenmanagement in der Cloud.

„Fylamynt hat eine Suite von Technologien entwickelt, um sämtliche Aspekte eines Cloud-Workflows zu automatisieren“, sagt Dr. Pradeep Padala, Mitbegründer und CEO von Fylamynt. „Mit unserer gemeinsamen Vision, Teams bei der Bereitstellung und dem Betrieb der Cloud zu unterstützen, freuen wir uns, unsere modernen Cloud-Automatisierungsfunktionen in das Portfolio von Spot by NetApp zu integrieren, um letztlich die Automatisierung für alle Unternehmen zu demokratisieren.“

NetApp ist ein weltweit tätiges, cloud-orientiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, das Firmen im Zeitalter der beschleunigten digitalen Transformation Spitzenleistungen ermöglicht. Das Unternehmen liefert Systeme, Software und Cloudservices, mit denen Firmen ihre Anwendungen vom Datenzentrum bis zur Cloud optimal nutzen können – ganz gleich, ob sie etwas in der Cloud entwickeln, in die Cloud wechseln oder ihre eigenen cloudähnlichen Strukturen vor Ort erstellen.

