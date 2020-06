Netcracker 2020 stellt Diensteanbieter in den Mittelpunkt der digitalen Wirtschaft

Neues digitales Portfolio schafft Grundlage für Innovation und Superautomatisierung mit einer sicheren Multicloud-Umgebung

Netcracker Technology meldete heute die Einführung des Portfolios Netcracker 2020, das Diensteanbietern behilflich sein soll, sich auf den digitalen Lifestyle ihrer Kunden zu konzentrieren. Mit Netcracker 2020 können Serviceanbieter das Kundenengagement transformieren, das digitale Ökosystem dynamisch weiterentwickeln und neue Automatisierungs- und Sicherheitsstufen erzielen. Damit ist Netcracker 2020 ihnen behilflich, Innovation hervorzubringen und die 5G-Digitalwirtschaft richtungweisend zu beeinflussen.

Die BSS/OSS- und Customer-Engagement-Produkte und Dienstleistungen im Portfolio Netcracker 2020 Digital wurden speziell für das 5G-Zeitalter umgestaltet und verbessert. Das neue digitale Portfolio ist vollumfänglich offen und konform mit den maßgeblichen Standards. Es wurde für die Cloud konzipiert und versetzt Diensteanbieter in die Lage, eigene Optimierungen vorzunehmen oder mithilfe der codearmen Plattform und der Lieferansatzvorlage gemeinsam Funktionen zu entwickeln. Mit kontinuierlichen kurzen Releasezyklen unter Einsatz von Agile/DevOps-Prozessen erhalten Serviceanbieter schnelleren Zugang zu innovativen Funktionen ohne Unterbrechung des Geschäftsbetriebs. Im Mittelpunkt von Netcracker 2020 steht ein branchenführender Sicherheitsrahmen, der ein Höchstniveau an bewährter systemweiter Sicherheit und Privatsphäre bietet, was im Zeitalter von zunehmenden Cyberattacken, Einbrüchen und Störungen von kritischer Bedeutung ist.

Und während sich die Welt auf die Unwägbarkeit einer Umgebung nach der COVID-19-Pandemie vorbereitet, sind Diensteanbieter bestrebt, die Leistungskraft von kontaktlosen Interaktionen zwischen Verbrauchern und Geschäften zu steigern. Mit Netcracker 2020 kann das Kundenengagement radikal transformiert werden, indem die Verbraucherwünsche mit AI-gesteuerten kontextbezogenen Interaktionen vorweggenommen werden. Damit werden nicht lediglich Probleme gelöst, sondern auch relevante neue Dienstleistungen bereitgestellt, die die eigenen Dienste der Serviceanbieter mit denen von Partnerfirmen kombinieren und mit 5G-Erfahrungen anreichern. Da die Kundenanforderungen bei Diensteanbietern einen zunehmend hohen Stellenwert einnehmen, kann ein personalisiertes Angebot dynamisch erstellt und über ein bahnbrechendes Nutzererlebnis im Gaming-Stil und mit partnerübergreifenden Treueprogrammen bereitgestellt werden.

Die Entwicklung in Richtung einer stärker partnerorientierten digitalen Wirtschaft erfordert die Pflege komplexer Beziehungen, Verflechtungen und Geschäftsmodelle mit neuen, ständig wechselnden Partnern, darunter auch andere Diensteanbieter. Netcracker 2020 hilft beim Aufbau dynamischer digitaler Ökosysteme, die sich schnell an wandelnde Geschäfts- und Marktanforderungen anpassen. Mit automatisierter Aufnahme, vereinfachtem Lebenszyklus-Management und partnerorientierten B2B2X-Gelegenheiten sind Diensteanbieter künftig in leitender Position und Wegbereiter neuer plattformbasierter Monetisierungschancen in vielfältigen Märkten.

Da Dienstleistungen, Netzwerke und Partnerschaften immer komplexer werden, ist die vollumfängliche Automatisierung auf allen Stufen bereits eine Notwendigkeit. Netcracker 2020 nutzt ein neues Betriebsmodell zur Beseitigung manuell auszuführender Aufgaben und fördert die Superautomatisierung über Netzwerkdomänen hinweg, domänenübergreifende Dienste, Geschäftsprozesse und -kanäle, die sich mit cloud-nativen Funktionen und anspruchsvollen Edge-Cloud-Anwendungen schnell in Richtung offener 5G-Netzwerke entwickeln. Die digitalen Anwendungen von Netcracker 2020 sind cloud-nativ und für den Betrieb in einer Multicloud-Umgebung konzipiert. Sie bieten dieselbe hohe Leistung und Widerstandsfähigkeit in einer öffentlichen Cloud und auf hausinternen Plattformen. Dazu gehört auch eine Sicherheitsarchitektur und ein Vertrauenszentrum, das zum Branchenmaßstab geworden ist.

„BSS/OSS werden immer wichtiger, um ein positives Kundenerlebnis sicherzustellen und Sicherheit und flexible Dienstleistungen zu ermöglichen. Darum hat Netcracker seine Position als führender Anbieter verstärkt, um Diensteanbietern zu helfen, sich in einer wettbewerbsintensiven digitalen Wirtschaft erfolgreich zu behaupten“, vermerkte Sue Rudd, Director Networks and Service Platforms bei Strategy Analytics. „Netcracker 2020 bietet Serviceanbietern eine stark automatisierte auf Mikrodiensten basierende Multianbieterumgebung, damit diese die dynamischen digitalen Ansprüche ihrer Kunden erfüllen können. Es setzt einen Maßstab für moderne BSS/OSS, um die Umsatz generierende Serviceleistung in der heutigen von Unsicherheit geprägten Welt zu beschleunigen.“

„Netcracker 2020 ist der Gipfelpunkt einer über 25-jährigen Erfahrung mit Bereitstellung und Betrieb erfolgskritischer Systeme für Hunderte von Diensteanbietern in der ganzen Welt, um deren Geschäfte in Schwung zu halten“, erklärte Bob Titus, Chief Technology Officer, Netcracker. „Dazu gehört auch die Unterstützung von neuen Geschäftsmodellen, Superautomatisierung, Cloud-Akzeptanz und die Nutzung von ergebnisorientierten Open-Source-Geschäftsmodellen und - vielleicht der wichtigste Aspekt - ein außergewöhnliches Kundenerlebnis, das in erster Linie digital ist.“

Über Netcracker Technology

Netcracker Technology, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der NEC Corporation, bietet erfolgskritische Lösungen zur digitalen Transformation für Diensteanbieter rund um den Globus an. Unser umfassendes Portfolio an Softwarelösungen und fachlichen Dienstleistungen ermöglicht digitale Transformationen in großem Maßstab, indem das Potenzial von Cloud-Systemen, Virtualisierung und Veränderungen im Rahmen des mobilen Ökosystems ausgeschöpft wird. Mit einem lückenlosen Serviceangebot und einer mehr als 25-jährigen Erfolgsgeschichte sowie unserer einzigartigen Kombination von Technologie, Fachwissen und Kompetenzen unserer Mitarbeiter unterstützen wir Unternehmen bei der Transformation ihrer Netzwerke und versetzen sie in die Lage, das Kundenerlebnis weiter zu verbessern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.netcracker.com.

