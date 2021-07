NETEASE - Nichts für schwache Nerven

Dass sich China-Aktien seit Tagen im freien Fall befinden, dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben. Der Grund ist vorrangig darin zu sehen, dass die chinesische Regierung derzeit massiv in das Wirtschaftssystem eingreift. So hat sie dem E-Learning-Sektor quasi über Nacht die Geschäftsgrundlage entzogen. Dort tätige Unternehmen dürfen in Zukunft keine Gewinne mehr erzielen oder an die Börse gehen. Kein Wunder, dass bei Investoren nun die Panik um sich greift. Auf wen hat es der Staat als nächstes abgesehen? Die Risiken sind nahezu unkalkulierbar, weshalb Investoren in Scharen Reißaus nehmen.

Die Volumina bei den Abverkäufen sind enorm, so auch bei der Aktie des Internetunternehmens Netease. Der vielzitierte Griff ins fallende Messer ist nicht jedermanns Sache. Bei diesem Wert gefällt mir aber, dass eine wichtige mittelfristige Unterstützungszone erreicht worden ist und sich die Bullen dort intraday zeigen. Im Detail handelt es sich um den Kursbereich 85,04 bis 82,93 USD. Bleibt es dabei, dass sich der Wert von den Tagestiefs nach oben lösen kann, wären über 88,60 USD Erholungen in Richtung 98,40 USD möglich. Selbst dann würde sich am übergeordnet bärischen Bild aber nichts ändern.

Schließt die Aktie dagegen im Bereich des Tagestiefs und fällt morgen weiter, wäre das nächste Abwärtsziel bei 75,53 USD auszumachen. Dort wäre erneut die Chance auf eine technische Gegenbewegung da.

Fazit: Allenfalls sehr hartgesottene Rebound-Trader schauen sich die Aktie von Netease derzeit an. Über 88,60 USD könnte der Wert den überverkauften Zustand etwas abbauen und sich in Richtung 98,40 USD erholen. Bleibt eine Stabilisierung um 83 USD dagegen aus, liegen die Risiken bei Abgaben in Richtung 75,53 USD.

