Netflix: Streaming-Dienst rekrutiert Hollywood-Schwergewicht für neue Serie – Jefferies startet Bewertung und sieht starkes Erholungspotenzial

Der Wettbewerb im Streaming-Geschäft bleibt ein hartes Pflaster und Netflix scheut sich weiterhin nicht, große Geschütze aufzufahren. Die Streaming-Plattform holt nun Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (73) für eine Spionage-Serie vor die Kamera. Schwarzenegger sei als Hauptdarsteller und als ausführender Produzent an Bord, teilte Netflix am Mittwoch auf Twitter mit. Der „Terminator“-Star und seine Kollegin Monica Barbaro (30) spielen demnach Vater und Tochter, die feststellen müssen, dass sie beide heimlich als CIA-Agenten tätig sind. Trotz der Lügen und Geheimnisse müssen sie am Ende zusammenarbeiten.

Jefferies startet Bewertung und sieht Netflix als Branchen-Primus gefestigt

Den Aktienkurs hat die Nachricht bisher nicht wirklich bewegt. Nachdem die Netflix-Papiere im April zusammen mit dem restlichen Tech-Sektor eine herbe Schlappe einstecken mussten und um mehr als 12 Prozent auf Monatssicht abgeben mussten, läuft der Kurs seither im Seitwärtsgang.

Werbung Knock-Outs zur Netflix Aktie Kurserwartung Netflix-Aktie wird steigen Netflix-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Generell bewegt sich der Kurs seit der letzten Sommer-Rally in einem sehr volatilen Kanal zwischen dem Rekordhoch-Bereich bei etwa 550 Dollar und der Unterstützung im Bereich von 475 Dollar.

Für positive Stimmung sorgen jedoch jüngste Aussagen des Analysehauses Jefferies. Analyst Andrew Uerkwitz hat am Mittwoch die Bewertung mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 620 Dollar gestartet und sieht den Status von Netflix aus führenden Streaming-Anbieter gefestigt. Laut seiner Prognose dürfte sich der Kurs in den kommenden Monaten stark erholen.

„Wir gehen davon aus, dass Netflix richtig abgedeckt ist, da das Unternehmen die Ecke in Richtung eines positiven free Cash Flow und einer Kapitalrendite dreht. Obwohl Netflix beliebte Inhalte von Drittanbietern verwendet, um seine Abonnentenbasis aufzubauen und Skaleneffekte zu erzielen, ist das Unternehmen nun in der Lage, ein originelles Inhaltsangebot zu finanzieren, das mit der gesamten TV- / Filmbranche zusammen konkurriert “, hieß es in einer Notiz.

Schwarzenegger zum ersten Mal als Serien-Star dabei

Erstmals in seiner langen Filmkarriere tritt Schwarzenegger mit dem Netflix-Engagement nun in einer Serien-Hauptrolle auf. Produziert wird die noch titellose Serie mit einstündigen Folgen von Skydance Television und „Sopranos“-Autor Nick Santora.

Barbaro ist aus Serien wie „Chicago Justice“ und „The Good Cop“ bekannt und drehte zuletzt den Action-Film „Top Gun: Maverick“. Schwarzenegger, der 2019 in „Terminator: Dark Fate“ mitspielte, war von 2003 bis 2011 Gouverneur von Kalifornien, danach ging er wieder vor die Kamera.

onvista-Redaktion mit dpa-AFX

Titelfoto: Hayk_Shalunts / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Aktien kaufen für Einsteiger – alles was Sie zum Thema Börse und Aktien wissen müssen!