Neue Merck-Chefin will organsiches Wachtum vorantreiben

Düsseldorf (Reuters) - Die seit Mai amtierende Chefin des Pharma- und Life-Science-Konzerns Merck, Belén Garijo, will nach den Zukäufen der vergangenen Jahre nun aus eigener Kraft wachsen.

"Merck befindet sich in einer Phase, in der wir vor allem das organische Wachstum vorantreiben wollen", sagte die 61-Jährige in einem Interview der "Süddeutsche Zeitung" (Montagausgabe). "Ich habe nicht das Gefühl, dass wir derzeit große transformative Übernahmen brauchen." Es werde aber sicherlich kleinere Zukäufe geben, um bestehendes Geschäft abzurunden. Ganz ausschließen wolle sie aber nichts.

"Mein Ziel ist es, Merck zu einem der führenden Wissenschafts- und Technologieunternehmen des 21. Jahrhunderts zu machen, und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen werden", kündigte Garijo an. "Wir werden mehr Innovationen brauchen. Wir müssen schneller werden."

Der Darmstädter Konzern hatte zuletzt das zweite Mal infolge seine Jahresziele angehoben. Das boomende Geschäft mit Produkten für die Impfstoff- und Medikamentenherstellung sowie Krebs- und Fruchtbarkeitsarzneien sorgten im zweiten Quartal für einen kräftigen Wachstumsschub.