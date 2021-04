Neue Studie zeigt, dass die EU ihre Klimaziele verfehlen wird, wenn sie Cleantech-Innovationen nicht hochskaliert

Neu veröffentlichte Studie der Cleantech Group®, der globalen Expertenorganisation für Cleantech-Innovationen, mit Unterstützung von Breakthrough Energy, ergibt, dass die Wagniskapitalinvestitionen in saubere Technologien in der EU im Zeitraum 2011-2020 um das beachtliche 7,5-fache angestiegen sind und 2020 mehr als 5 Mrd. EUR betrugen.

EU Cleantech Venture Capital Investment grew by 7.5x between 2011 and 2020 (Cleantech Group)

Der Bericht zeigt jedoch auch, dass sich der Fortschritt auf die Frühphase der Entwicklung konzentriert und es an Skalierungsinvestitionen und politischer Unterstützung fehlt. Die EU wird im Jahr 2020 23% der globalen Cleantech-Startkapitalfinanzierung anziehen, aber nur 7 % des globalen Wachstumskapitals in dem Bereich (im Vergleich zu 54 % für Nordamerika). Die EU riskiert, wichtige Klimaziele zu verfehlen, wenn sie es versäumt, saubere Technologien zu skalieren und stattdessen vielversprechende Innovatoren in Nordamerika und Asien skalieren lässt.

Cleantech for Europe ist eine neue Initiative, die von der Cleantech Group® mit der Unterstützung von Breakthrough Energy ins Leben gerufen wurde, um der EU zu helfen, die globale saubere Transformation durch gezielte Forschung und Empfehlungen zu Cleantech-Investitionen und -Politik in der EU anzuführen. Die Initiative bringt die politischen Entscheidungsträger der EU mit Unternehmern und Investoren zusammen.

Das erste Positionspapier, das heute veröffentlicht wurde, Making Fit for 55 a green demand shock to scale EU cleantech, analysiert die EU-Cleantech-Landschaft. Es plädiert dafür, das kommende Fit for 55"-Regulierungspaket der EU zu nutzen, um eine Führungsrolle in fünf wichtigen Innovationssektoren zu erreichen: grüner Wasserstoff, grüner Stahl, kohlenstoffarme Baumaterialien, nachhaltige Luftfahrt und Bodenkohlenstoff. Das Papier plädiert für einen grünen Nachfrageschock, der die EU-Innovatoren auf kontinentale Ebene ziehen und die Klimawirkung maximieren würde.

"Die Klimazukunft der EU steht an einem Scheideweg. Der Einsatz ausgereifter Technologien wie Solar- und Windenergie kann uns nur auf halbem Weg voranbringen. Um den Wettlauf Richtung Net Zero anzuführen und einen Wettbewerbsvorteil für Jahrzehnte zu erlangen, braucht die EU einen grünen Nachfrageschock, um saubere Technologien im Frühstadium zu skalieren", sagte Jules Besnainou, Direktor der Cleantech Group.

"Mit dem bevorstehenden 'Fit for 55'-Leigslativpaketwird die EU fast ihre gesamte Energie- und Klimagesetzgebung aktualisieren und damit den politischen Rahmen für eine lange Zeit verändern. Mit Investitionszyklen von durchschnittlich 25 Jahren entscheidet sich im Grunde schon heute, was im Jahr 2050 passiert. Der Druck könnte nicht höher sein, denn nur eine neue Generation sauberer Technologien kann Europa zur Klimaneutralität führen. Deshalb wirft diese Studie ein Licht auf die anhaltenden Herausforderungen im europäischen Innovations-Ökosystem, die dringend angegangen werden müssen - von fehlendem Wachstumskapital und schwachen Nachfragesignalen für grüne Produkte bis hin zu schlechten Ausstiegsmöglichkeiten für erfolgreiche Unternehmer", so Ann Mettler, Vice President, Europe, Breakthrough Energy.

Link zu der Studie: https://www.cleantechforeurope.com/

Über Cleantech Group

Die Cleantech Group bietet Forschung, Beratung und Veranstaltungen, um Chancen für nachhaltiges Wachstum durch Innovation zu katalysieren. Wir verschaffen unseren Kunden Zugang zu den Trends, Unternehmen und Menschen, die die Zukunft gestalten, und bieten ihnen die maßgeschneiderte Beratung und Unterstützung, die sie benötigen, um externe Innovationen zu nutzen. Die Industrie befindet sich in einem entscheidenden Wandel hin zu einer digitalisierten, kohlenstoffarmen und ressourceneffizienten industriellen Zukunft. In jeder Phase, von der anfänglichen Strategie bis zum Abschluss von Geschäften, bieten unsere Dienstleistungen Unternehmen, Investoren, Regierungen und Stakeholdern aus dem gesamten Ökosystem die Unterstützung, die sie benötigen, um in dieser schnell voranschreitenden und unsicheren Zukunft erfolgreich zu sein.

Das Unternehmen wurde im Jahr 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco mit Mitarbeitern in London, Paris und Boston.

Über Breakthrough Energy

Breakthrough Energy wurde von Bill Gates gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, der Menschheit zu helfen, an die Klimaneutralität zu erlangen. Durch Investmentvehikel, philanthropische Programme, politische Arbeit und andere Aktivitäten setzen wir uns für die Skalierung jener Technologien ein, die wir benötigen, um bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Für weitere Informationen über Breakthrough Energy besuchen Sie breakthroughenergy.org.

Jules Besnainou

Director der Cleantech Group

hello@cleantechforeurope.com



Tel. +33 6 23 12 00 08