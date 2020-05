Neuer Eigentümer für Tastaturhersteller Cherry

AUERBACH (dpa-AFX) - Der bayerische Tastaturhersteller Cherry bekommt einen neuen Eigentümer. Der US-Investor Argand Partners übernimmt die Mehrheit an dem Unternehmen aus Auerbach in der Oberpfalz mit weltweit 430 Mitarbeitern, wie eine Sprecherin am Mittwoch bestätigte. Allerdings müssen noch die Kartellbehörden zustimmen. Die bisherigen Eigentümer, die Hamburger Beteiligungsgesellschaft Genui Partners und das IT Zubehör-Handelsunternehmen Greendich Enterprise, behalten Minderheitsanteile.

Cherry stellt vor allem Tastaturen aber auch Mäuse und anderes Computerzubehör her. Ursprünglich in den USA gegründet hat das Unternehmen inzwischen seinen Sitz in Auerbach in der Oberpfalz, wo es 270 Mitarbeiter beschäftigt./ruc/DP/fba