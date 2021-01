Neues Herzmittel von Bayer erhält US-Zulassung

Frankfurt (Reuters) - Der Bayer-Konzern und sein Partner Merck & Co dürfen ihr neues Herzmittel Vericiguat in den USA auf den Markt bringen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA erteilte dem Mittel für Patienten mit symptomatischer chronischer Herzinsuffizienz die Zulassung, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der US-Pharmakonzern Merck & Co besitzt die Vermarktungsrechte an Vericiguat in den USA, Bayer hält sie im Rest der Welt. Die Entwicklungskosten teilen sich die Partner zu gleichen Teilen. Zulassungsanträge für das Mittel wurden auch schon in der EU, in Japan und China sowie mehreren anderen Ländern weltweit eingereicht. Bayer verspricht sich von Vericiguat Spitzenumsätze von 500 Millionen Euro.