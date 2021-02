Neues Infineon-Werk in Villach kann 25 Millionen Elektroautos ausstatten

München (Reuters) - Der Münchner Halbleiterhersteller Infineon setzt angesichts der steigenden Nachfrage nach Chips auch auf sein neues Werk in Österreich.

Mit der steigenden Fertigungskapazität könne Infineon den wachsenden Bedarf der Kunden bedienen, und das auch langfristig, sagte Konzern-Chef Reinhard Ploss am Donnerstag auf der Hauptversammlung. Die Fabrik in Villach könne nach dem Vollausbau jährlich ausreichend Leistungshalbleiter produzieren, um damit etwa die Antriebe von rund 25 Millionen Elektroautos auszustatten. Die Produktion in dem Werk solle im Frühherbst beginnen. Der Start werde damit um rund drei Monate vorgezogen.