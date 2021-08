Neues Mobile RPG KonoSuba: Fantastic Days erreicht über 1 Million Downloads

Machen Sie sich auf in ein völlig neues Abenteuer durch die Welt von KonoSuba!

Heute hat Nexon bekanntgegeben, dass das neueste kostenlose mobile RPG des Unternehmens KonoSuba: Fantastic Days in nur 5 Tagen immerhin über eine Million Mal heruntergeladen wurde. Das Charakter-Sammler-Spiel basiert auf der erfolgreichen, auf Crunchyroll und HBO Max gestreamten Comedy-Anime-Serie und ist jetzt auf iOS und Android verfügbar.

Seit der erstmaligen Veröffentlichung und dem massiven Erfolg in Japan im Februar 2020 hat die weltweite Veröffentlichung am 19. August 2021 bereits den prestigeträchtigen Meilenstein von einer Million Downloads erreicht; die Nutzerzahlen steigen täglich. Die Spieler haben sich begeistert in Abenteuer in die Fantasiewelt von KonoSuba aufgemacht, und die positiven Reaktionen der Fans waren ein wichtiger Faktor für seinen schnellen Erfolg.

Um eine Million Downloads zu feiern, wird Nexon allen Spielern, die sich in KonoSuba: Fantastic Days einloggen, ein Geschenk in Spielwährung machen und Zugang zu einem nur für begrenzte Zeit stattfindenden Event eröffnen:



Geschenk : 1.500 Kostenlose Quartz für Spieler, die sich zwischen 17:00 PDT am 30. August (2:00 MESZ am 31. August) und 8:00 PDT (17:00 MESZ) am 5. September einloggen (einmal pro Account einlösbar)



Event: Main Quest (Normal) 2x Item Drop von 1:00 PDT (10:00 MESZ) am 31. August bis 12:59 PDT (21:59 MESZ) am 3. September



In KonoSuba: Fantastic Days enthält die Lieblingscharaktere der Fans wie Kazuma Sato, Aqua, Megumin und Darkness. Die Charaktere werden von den japanischen Original-Synchronsprechern wie Jun Fukushima, Sora Amamiya, Rie Takahashi und Ai Kayano gesprochen. Es gibt eine eigens entwickelte Handlung, und es wurden auch exklusiv für das mobile RPG neue Charaktere konzipiert. In Zusammenarbeit mit dem Herausgeber von KonoSuba, Kadokawa, und entwickelt von Sumzap, ist KonoSuba: Fantastic Days jetzt auf iOS und Android verfügbar.

Basierend auf der beliebten Anime-Serie „KonoSuba: God's Blessing on this Wonderful World!“ ist KonoSuba: Fantastic Days ein kostenlos spielbares Charakter-Sammel-RPG für iOS und Android. In dem Spiel spielt man mit den Lieblingscharakteren der Fans, wie Kazuma Sato, Aqua, Megumin und Darkness. Das Spiel folgt der Handlung des Originalromans und beinhaltet spezielle Charaktere, die exklusiv für das Spiel kreiert wurden. Das bereits im letzten Jahr in Japan veröffentlichte KonoSuba: Fantastic Days war ein großer Erfolg und erhielt Anerkennung von den Gamern und Lob von den KonoSuba-Fans.

Über Nexon America Inc. https://www.nexon.com/

Nexon America Inc. wurde 2005 gegründet und bietet herausragende kostenlose Online-Spielerfahrungen und Live-Spielsupport. Dabei werden die Stärken von NEXON Co., Ltd. („Nexon“), genutzt und für ein speziell westliches Publikum eingesetzt. Nexon America unterhält seit mehr als einem Jahrzehnt durchwegs legendäre Franchise-Systeme wie MapleStory und Mabinogi, die Rekorde brechen und Spieler fesseln. Mit neuen Projekten am Horizont behält Nexon America den Pionier- und Innovationsgeist seiner Muttergesellschaft bei, indem es ihren Player-First-Ansatz anwendet und gleichzeitig die bestmöglichen Spielerlebnisse für den westlichen Markt entwickelt.

