NEXR Technologies: Wichtige Fortschritte

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge macht NEXR Technologies Fortschritte bei der Entwicklung von VR-Lösungen für ausgesuchte Branchen. SMC-Analyst Holger Steffen sieht nach der Vereinbarung von Pilotprojekten vor allem mittelfristig hohes Potenzial.

NEXR arbeite gemäß SMC-Research daran, für verschiedene Branchen passgenau zugeschnittene VR-Lösungen zur Marktreife zu bringen, und habe auf diesem Weg zuletzt wichtige Fortschritte erzielt. So habe H&M als Partner für ein Pilotprojekt im Modeeinzelhandel gewonnen werden können. Zusammen mit H&Mbeyond, einem Innovation-Hub des Modekonzerns, werde eine Komplettlösung für die digitale Kleideranprobe entwickelt. NEXR liefere die nötigen Scanner und die Software, um von Kunden mit Hilfe der 3D-Fotogrammetrie Avatare zu erstellen, die im Anschluss virtuell Kleidungsstücke anprobieren können. Das Konzept solle in diesem Sommer zunächst in drei Filialen getestet werden, im Erfolgsfall könnte hieraus nach Meinung der Analysten für NEXR ab 2022 ein hohes Erlöspotenzial erwachsen.

Ebenfalls Pionierarbeit leisten werde das Unternehmen im Bereich von Kapitalmarktkonferenzen. Einer kürzlich veröffentlichten Mitteilung zufolge werde NEXR eine Veranstaltung des Researchhauses Montega und der Privatbank Donner & Reuschel mit der nötigen Technologie ausstatten, um echte 3D-Events mit Avataren zu ermöglichen. NEXR sehe sich damit als First Mover in diesem Segment.

Nach einer langen Entwicklungszeit bringe NEXR zusammen mit Partnern nun peu à peu innovative Lösungen an den Markt, die potenzielle Game-Changer darstellen. Erweisen sich einige dieser Pilotprojekte als erfolgreich, dürfte das Geschäft nach Einschätzung des Researchhauses stark anziehen. So wäre ein positives Feedback von H&M sicher wegweisend für den gesamten Zielmarkt des Modeeinzelhandels. Auch in anderen Märkten, etwa in der Fitnessindustrie, könnte aus Sicht der Analysten der Durchbruch gelingen.

Noch sei allerdings Geduld gefragt, zumal die Pandemie den Vertrieb unverändert behindere. Mit einer Aktualisierung des Modells sei das Kursziel von SMC-Research, das das mittel- und langfristige Potenzial abbilde, weiter von 8,50 auf 9,40 Euro gestiegen. Das Urteil der Analysten bleibe aber weiter „Hold“, bis verlässliche Signale für deutlich anziehende Erlöse sichtbar werden.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 28.01.21, 8:00 Uhr)

