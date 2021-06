Nicaraguas Präsident Ortega lässt Oppositionspolitiker festnehmen

Managua (Reuters) - Die Polizei in Nicaragua hat am Wochenende fünf führende Oppositionspolitiker und erklärte Gegner von Präsident Daniel Ortega festgenommen.

Ihnen werde vorgeworfen, die Unabhängigkeit und Souveränität des Landes untergraben zu wollen sowie zur "ausländischen Einmischung in innere Angelegenheiten aufzurufen, militärische Interventionen zu ersuchen und mit Hilfe von ausländischer Finanzierung zu organisieren", teilte die Polizei am Montag mit. Unter anderem seien der Vorsitzende der linken Oppositionspartei Unamos, Suyen Barahona, sowie der ehemalige General Hugo Torres verhaftet worden. Kurz zuvor hatte der 73-jährige Torres ein Video veröffentlicht, in dem er Ortega beschuldigt, eine "zweite Diktatur" errichten zu wollen und die Werte zu verraten, für die er einst eintrat. "Das sind Verzweiflungstaten eines Regimes, das merkt, dass seine Zeit abgelaufen ist", sagte er. Torres und Ortega hatten in den späten 70er-Jahren gemeinsam gegen den rechten Diktator Anastasio Somoza gekämpft.

Ortega war nach dem Sturz Somozas von 1979 bis 1990 erstmals Präsident. Seit 2007 ist er wieder im Amt. In den vergangenen Wochen ließ Ortega bereits ein Dutzend Oppositionelle festnehmen, darunter vier potenzielle Gegenkandidaten für die Präsidentschaftswahl am 7. November.