Niederländischer Notenbank-Chef - Renditeanstieg hat positive Seiten

Frankfurt (Reuters) - Der jüngste Anstieg der Renditen von Staatsanleihen der Euro-Länder hat aus Sicht des niederländischen Notenbankchefs Klaas Knot auch gute Seiten.

"Ich denke, der Ausgangspunkt sollte sein, dass der Anstieg der Zinsen bessere Wachstumsaussichten und höhere Inflationsaussichten widerspiegelt, und das ist an sich positiv", sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag auf einer Konferenz des Magazins "Politico". Die nächste Zinssitzung der EZB ist für den 11. März anberaumt.

Die Renditen von Staatsanleihen der Euro-Länder waren zuletzt nach oben geklettert. Das hatte bei mehreren Ratsmitgliedern Sorgen geschürt, die Kreditkosten könnten in der Pandemie steigen und die erhoffte Erholung ausbremsen. Bislang herrscht unter den Ratsmitgliedern aber keine Einigkeit in der Frage, ob die EZB rasch gegensteuern sollte. Bundesbank-Präsident Jens Weidmann sprach sich am Mittwoch dafür aus, die Entwicklung im Auge zu behalten und die Hintergründe zunächst sorgfältig zu analysieren. Griechenlands Notenbank-Chef Yannis Stournaras fordert dagegen mehr Tempo bei den Anleihe-Käufen der EZB.