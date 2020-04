Niederlande signalisieren Kompromissbereitschaft bei Corona-Hilfen für Italien

Den Haag (Reuters) - Die Niederlande signalisieren vor dem Treffen der Eurogruppe zu Corona-Hilfen Kompromissbereitschaft.

Eine Einigung sei am Donnerstag möglich, sagte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte vor Beginn der Beratungen. Diese waren am Mittwochmorgen nach 16 Stunden zunächst gescheitert, weil die Regierung in Den Haag nach Darstellung zahlreicher Teilnehmer einen Kompromiss verhinderte. Sie wollte demnach Kreditlinien aus dem Rettungsfonds ESM, die stark von der Pandemie betroffenen Ländern wie Italien zugutekommen sollen, mit strengen wirtschaftspolitischen Auflagen verknüpfen. Die Niederlande standen deswegen zuletzt massiv unter Druck.