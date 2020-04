Niedrige Steuern verschaffen Credit Suisse Gewinnsprung trotz Corona-Krise

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank Credit Suisse hat im ersten Quartal trotz hoher Rückstellungen für drohende Kreditausfälle durch die Corona-Krise einen überraschenden Gewinnsprung erzielt. Dank Negativsteuern und des Verkaufs einer Fondsplattform stieg der Überschuss im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 75 Prozent auf 1,3 Milliarden Schweizer Franken (1,2 Mrd Euro), wie das Institut am Donnerstag in Zürich mitteilte. Das war das beste Quartalsergebnis der vergangenen fünf Jahre und deutlich mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Der Vorsteuergewinn legte um 13 Prozent auf 1,2 Milliarden Franken zu traf damit in etwa die Analystenschätzungen.

Allerdings hinterließen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie auch bei der Credit Suisse deutliche Spuren. Die Bank legte 568 Millionen Franken für gefährdete Kredite zurück, rund siebenmal so viel wie ein Jahr zuvor. In den kommenden Quartalen könnte es nötig sein, weitere Reserven zu bilden und Wertberichtigungen vorzunehmen, hieß es. Das Management zeigte sich jedoch überzeugt, dass die Bank "auch während dieser Krise solide Finanzergebnisse erzielen" werde./stw/fba