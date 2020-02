Nielsen kündigt seit dem Jahr 2013 eine Dividende an

Der US-Marktforscher Nielsen Holdings PLC (ISIN: GB00BWFY5505, NYSE: NLSN) zahlt eine Quartalsdividende von 6 US-Cents je Aktie an seine Anteilseigner aus. Die Ausschüttung der Dividende erfolgt am 19. März 2020 (Record date: 5. März 2020).

Auf das Jahr gerechnet zahlt Nielsen 0,24 US-Dollar an die Investoren. Damit beträgt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Börsenkurs von 21,85 US-Dollar (Stand: 21. Februar 2020) 1,10 Prozent. Im März 2013 schüttete das Unternehmen erstmals eine Dividende aus (0,16 US-Dollar).

Nielsen mit Hauptsitz in Diemen, Niederlande, und in New York ist auf die Erhebung und das Reporting von Einkaufs- und Medieninformationen spezialisiert. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 1,62 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,6 Mrd. US-Dollar), wie am 7. November 2019 berichtet wurde.

Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Wall Street mit 7,64 Prozent im Plus und hat eine Marktkapitalisierung von derzeit 7,8 Mrd. US-Dollar (Stand: 21. Februar 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de