Nike Long: 68-Prozent-Chance

Die Aktie von Nike legte am 21. Dezember 2020 um fünf Prozent auf 144 Dollar zu und erreichte damit ein neues Allzeithoch. Intraday stieg der Kurs beinahe auf 148 Dollar. Die Marktteilnehmer goutierten die Nachricht, dass der Sportartikelhersteller mit seinen Ergebnissen am Freitag, den 18. Dezember nach Börsenschluss die Konsensprognosen deutlich geschlagen hatte. Ein 84-prozentiger Anstieg der Online-Verkäufe im Jahresvergleich trug dazu bei, dass der Umsatz in den drei Monaten bis November um fast 9 Prozent auf 11,20 Milliarden Dollar kletterte. Der Gewinn je Aktie erhöhte sich um 11 Prozent auf 78 Cents. Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 160 US-Dollar belassen.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Nike konnte in den letzten 12 Monaten den Konkurrenten Adidas deutlich übertreffen. Nach dem kurzen Einbruch im Corona-Sell-Off im vergangenen März hat der Kurs seinen Lauf umso stärker wieder fortgesetzt. In der Spitze ist seit Mitte März ein Plus von 146 Prozent zu verzeichnen, wobei der Aufwärtstrend weiter intakt ist. Die letzten 5 Handelstage ist eine kleine Konsolidierung im Laufen, was aber angesichts der vergangenen Kursrekorde als normal zu bezeichnen ist. Die Marktteilnehmer haben aktuell den erneuten Anstieg der Covid-19 Fallzahlen der britischen Mutation und die daraus zu erwartenden Lock Downs mit dem Fortschritt der Impfkampagnen abzuwägen. Es bleibt zu hoffen, dass im Laufe der nächsten Monate keine resistenten Virusmutationen auftauchen und den erreichten Fortschritt in Frage stellen. Wenn nicht, dann ist das nächst All-Time-High der Nike-Aktie bei 150 US-Dollar nur eine Frage der Zeit. Zu beachten gilt es, wie die Aktionäre mit dem Support-Level bei 137,61 US-Dollar umgehen. Ein Rückgang unter das Level bei 130,61 US-Dollar erscheint als unwahrscheinlich.

Nike (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 147,31 // 150,00 US-Dollar Unterstützungen: 137,61 // 130,61 US-Dollar

Fazit

Der Aktienkurs von Nike hat sich in den letzten Handelstagen etwas nach unten entwickelt, ohne den Trend zu brechen. Mittelfristig ist jedoch laut Analysehaus RBC ein Kursziel von 160 US-Dollar möglich. Nike ist in der Distribution mittlerweile so breit aufgestellt, dass Einbußen im stationären Handel durch einen neuerlichen und globaler Lock Down mittels Online-Auftritt zum Gutteil kompensiert werden können.

Mit einem Call Turbo-Optionsschein Open End auf Nike mit der WKN VP7EB0 könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie erwarten, überproportional durch einem Hebel von 4,28 profitieren. Das Ziel sei bei 160,00 US-Dollar angenommen (4,36 Euro beim Derivat). Der Abstand zur KNOCK-OUT-Barriere beträgt dabei 23 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 129,11 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Call Optionsschein ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,80 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 2,24 zu 1.

Call Turbo-Optionsschein Open End Strategie für steigende Kurse WKN: VP7EB0 Typ: - akt. Kurs: 2,67- 2,69 Euro Emittent: Vontobel Basispreis: 107,30 US-Dollar Basiswert: Nike Inc. KO-Schwelle: 107,30 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 139,08 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 4,36 Euro Hebel: 4,28 Kurschance: + 68 Prozent Quelle: Vontobel

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UBS Deutschland AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.