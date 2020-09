Nikola: Hindenburg Research legt nach: „Weitere schlechte Nachrichten werden folgen“ – erster Analyst schmeißt das Handtuch

Die Aktie von Nikola kommt nach den Vorwürfen von Hindenburg Research einfach nicht zur Ruhe. Nachdem das Papier bereits am Mittwoch um etwas mehr als 25 Prozent eigebrochen war, startet die Aktie am Donnerstag erneut mit einem Minus von über 20 Prozent in den Handelstag. Wie CNBC berichtet hat heute Nathan Anderson, der Leiter von Hindenburg Research dem Wall Street Journal (WSJ) verraten, dass noch weitere schlechte Nachrichten über Nikola ans Tageslicht kommen werden. Was er genau damit meinte, ließ Anderson allerdings offen. Seine Wirkung hat der Satz aber nicht verfehlt. Auch heute steht die Aktie wieder kräftig unter Druck.

BP vor dem Absprung?

Bereits am Mittwoch hatte das WSJ berichtet, das einige Vertragspartner, darunter auch BP, die Gespräche über den Ausbau des Wasserstoff-Tankstellen-Netzes auf Eis gelegt haben und somit den neuerlichen Kurssturz bei Nikola ausgelöst. Mittlerweile wird von einigen Experten nämlich bezweifelt, dass der Wasserstoff-Truck-Spezialist seinen Businessplan überhaupt noch in seiner ursprünglichen Form umsetzen kann. Aus diesem Grund winkt heute auch der erste Analyst bei den Papieren von Nikola ab.

Wedbush stuft ab

Dan Ives, Analyst bei der amerikanischen Investmentfirma, ist mittlerweile der Meinung, dass bei Nikola „die Abwärtsrisiken die positiven Aspekte der Aktie überwiegen.“ Daher stuft er die Aktie von „neutral“ auf „underperform“ ab und senkt das Kursziel von 45 auf 15 Dollar. Mit etwas mehr als 16 Dollar kommt das Nikola-Papier dem neuen Kursziel heute schon bedenklich nahe. Wedbush sieht zudem die weitere Entwicklung ohne den „Visionär“ Trevor Milton eher schwerer.

Von Markus Weingran

Foto: Homepage Nikola