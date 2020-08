NIO - Nach Zahlen konsolidierungsgefährdet

Nio Inc. - WKN: A2N4PB - ISIN: US62914V1061 - Kurs: 13,529 $ (NYSE)

Über Tesla wird viel diskutiert. Bewertungstechnisch hat dieser Titel inzwischen Sphären erreicht, die operativ keine Pannen mehr erlauben. Selbst in optimistischen Szenarien ist bereits viel eingepreist. Normalerweise klar im Schatten des großen US-Rivalen, trat die Aktie der chinesischen Nio in diesem Jahr zumindest kurstechnisch aufs Gaspedal. Seit dem Märztief hat sich der Wert nahezu verachtfacht. Da sieht selbst eine Aktie wie Tesla alt aus.

Heute meldete Nio die Zahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal. Demnach fiel der Verlust je Aktie von 0,15 USD deutlich geringer aus als von Analysten erwartet. Die Experten hatten mit einem Minus von 0,26 USD je Aktie gerechnet. Beim Umsatz verfehlte das Management indes die Schätzungen von 504,01 Mio. USD und meldete Erlöse von 493,40 Mio. USD. Dennoch liest sich das Plus von 146,5 % gegenüber dem Vorjahresquartal und 177,6 % gegenüber einem allerdings sehr schwachen ersten Quartal beeindruckend.

Für das dritte Quartal stellt Nio Auslieferungen von 11.000 bis 11.500 Fahrzeugen in Aussicht, was einem Plus gegenüber dem Vorjahresquartal von 129,2 bis 139,6 % entsprechen würde. Der Umsatz soll weiter zulegen auf 572,9 bis 596,2 Mio. USD.

Nach freundlichem Beginn sackt die Nio-Aktie heute ab. Die Konsolidierung seit Juli geht folglich in die Verlängerung. Weitere Kursabgaben in den kommenden Tagen in Richtung der Kreuzunterstützung aus EMA50 und der unteren Rangebegrenzung bei 10,70 USD sind möglich und würden nochmals unter CRV-Aspekten interessante Einstiege ermöglichen. Erst wenn der Wert über 16,44 USD ausbricht, wäre die Konsolidierung der vergangenen Wochen beendet und Kurse um 20,00 USD bis zum Jahreswechsel vorstellbar.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. CNY 7,82 13,79 21,11 Ergebnis je Aktie in CNY -11,08 -5,89 -3,84 Gewinnwachstum - - KGV -8 - - KUV 14,9 8,5 5,5 PEG 0,3 0,7 *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)