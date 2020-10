NOKIA - Aktie einmal mehr im Crashmodus

Nokia Oyj - WKN: 870737 - ISIN: FI0009000681 - Kurs: 2,873 € (XETRA)

Das Management von Nokia hat die Aktionäre heute in einen Schockzustand versetzt. Und es ist nicht das erste Mal. Vielmehr passt die heutige Prognoseanpassung in eine ganze Reihe an Zielverfehlungen in den vergangenen Jahren. Der bereinigte Gewinn werde trotz einer Ergebnissteigerung im dritten Quartal statt im Mittel 0,25 EUR je Aktie nur 0,23 EUR je Aktie erreichen, teilte das Unternehmen heute mit. Auch das Ziel für die operative Marge kassierte der neue Nokia-Chef Pekka Lundmark ein und senkte es auf 9 %. 2021 soll die Marge eine Spanne zwischen 7 und 10 % erreichen. Der Mittelwert von 8,5 % läge unter dem Margenziel für 2019.

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

Am Markt kommen diese News überhaupt nicht gut an, die Aktie wird in Grund und Boden verkauft. Sehr negativ wirkt neben dem Unterschreiten der horizontalen Unterstützung bei 3,03 EUR aus charttechnischer Sicht auch der Bruch des 61,8 %-Fibonacci-Retracements über den Anstieg seit dem Märztief bei 2,95 EUR. Erholungen in Richtung 3,03 EUR können für Positionsschließungen genutzt werden. Es droht ein weiteres Abdriften in Richtung eines Zwischentiefs bei 2,62 EUR, im Extremfall auf Sicht einiger Monate ein Ansteuern eben jenen Tiefs bei 2,09 EUR.

Neben der Hürde bei 3,03 EUR bietet auch die Marke von 3,22 EUR Widerstand. Ein prozyklisches Kaufsignal ist Stand jetzt erst über 3,67 EUR im Chart aktiviert. Dort liegt das letzte markante tiefere Hoch.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 23,32 22,37 22,91 Ergebnis je Aktie in EUR 0,22 0,23 0,28 KGV 13 13 10 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,03 0,15 Dividendenrendite 0,00 % 1,04 % 5,19 % *e = erwartet

Nokia Oyj

Wir freuen uns über die Nominierung als „Bestes Zertifikate-Portal“ bei den ZertifikateAwards 2020 - und noch mehr auf Ihre Stimme! Setzen Sie in einer kurzen Umfrage Ihren Haken bei „GodmodeTrader". Es dauert lediglich wenige Minuten. Versprochen! Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Hier geht es zur Umfrage

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)