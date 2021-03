Nokia-Chef streicht bis zu 10.000 Jobs - Forschung soll vorangetrieben werden

Stockholm (Reuters) - Acht Monate nach Amtsantritt macht Nokia-Chef Pekka Lundmark Nägel mit Köpfen: Nach einer neuen Organisationsstruktur für den finnischen Netzwerkausrüster will der Manager nun in den kommenden zwei Jahren bis zu 10.000 Stellen streichen.

Ziel sei es, im Wettlauf um die Spitzenposition bei der 5G-Technologie genügend Geld für Investitionen in Forschung und Entwicklung zu haben, begründete Lundmark am Dienstag den Kahlschlag. Für die Restrukturierungen will er 600 bis 700 Millionen Euro in die Hand nehmen. Dem stehen Einsparungen von 600 Millionen Euro bis Ende 2023 gegenüber.

"Entscheidungen, die potenzielle Auswirkungen auf unsere Mitarbeiter haben können, werden nie leichtfertig getroffen", so Lundmark. Doch Nokia strebe in seinen vier Sparten die Technologieführerschaft an. Daher müsse der Konzern in die Produktqualität und Wettbewerbsfähigkeit investieren. Das mache Kostensenkungen unumgänglich.

Weltweit treiben Telekomkonzerne den Aufbau der Netze für den neuen Mobilfunkstandard 5G voran, der die Grundlage für Technologien wie die virtuelle Realität und autonomes Fahren sowie für Campusnetze für die Industrie 4.0 legt. Nokia hatte Anfang Februar vor einem herausfordernden Jahr mit Gegenwind durch Marktanteilverluste und Preisverfall gewarnt. Zuletzt hatte vor allem der schwedische Konkurrent Ericsson von den Problemen des chinesischen Marktführers Huawei profitiert und Nokia bei wichtigen 5G-Aufträgen - vor allem auch in China - ausgestochen.

Lundmark, der im Sommer das Ruder bei Nokia übernommen hatte, verpasste dem Konzern eine neue Organisationsstruktur und verkleinerte in diesem Zusammenhang auch die Führungsriege. Die Finnen verabschieden sich damit auch von ihrem ganzheitlichen Ansatz und bilden erstmals vier Geschäftseinheiten. Auf dem Kapitalmarkttag am Donnerstag will Lundmark seine langfristige Strategie vorstellen wie auch die Finanzziele.