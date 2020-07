NORDEX - Auf zu neuen Hochs

Nordex SE - WKN: A0D655 - ISIN: DE000A0D6554 - Kurs: 9,320 € (XETRA)

Zusammen mit dem breiten Markt kann auch die Nordex-Aktie heute kräftig zulegen. Zum Zeitpunkt dieser Zeilen führt sie sogar die Gewinnerliste im TecDAX an und liegt 3,32 % über dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Damit setzt sich die kurzfristige Aufwärtsbewegung, die schon in der letzten Woche begann, weiter fort. Im Vorfeld dieser kam es in der Aktie ausgehend von 10,75 EUR zu einer Korrektur, wobei auch der EMA 50 und der Supportbereich um 8,50 EUR erfolgreich getestet werden konnten. Die aktuelle Kaufwelle hat genau auf diesem Unterstützungsbereich ihren Startpunkt.

Bullen mit Rückenwind

Mit Blick auf die kommenden Wochen könnten die Käufer in der Nordex-Aktie wieder federführend sein, nachdem sich diese im Juni etwas zurückgezogen haben. Solange die Kurse jetzt nicht mehr unter 8,30 EUR zurückfallen, besteht die Chance, den Aufwärtstrend von Mitte März fortzusetzen. In diesem Zusammenhang ist das erste größere Ziel um 10,50 EUR zu finden. In diesem Preisbereich kam es im Juni mehrfach zu Verkäufen, womit dort eine Widerstandszone vorliegt. Sollte man diese knacken können, wären im Anschluss Gewinne auf 11,50 EUR möglich. Gleichzeitig nehmen auch die Chancen auf weitere Hochs zu.

Auf dem Weg nach oben wird es wahrscheinlich auch zukünftig kleinere Konsolidierungen und Korrekturen geben. Wie bereits angesprochen, sollte der Aktienkurs im Rahmen einer solchen jetzt aber nicht mehr unter 8,30 EUR zurückfallen. Dies dürfte die Bären zurück ins Spiel bringen und sollte sich die Korrektur beschleunigen, könnte es sogar wieder abwärts bis in den Preisbereich von 7 EUR gehen. Glücklicherweise ist es aber noch nicht so weit.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

Nordex Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)