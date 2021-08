Nordex: Erwartungen geschlagen – Aktie zieht an

Der Windkraftanlagen-Bauer Nordex hat im zweiten Quartal dank wieder anziehender Aktivitäten den Verlust deutlich reduziert. Unter dem Strich blieb nach einem dreistelligen Millionenverlust im Vorjahreszeitraum nun noch ein Minus von rund neun Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Der Umsatz legte um rund ein Drittel auf 1,45 Milliarden Euro zu. Während die Verwerfungen an den Rohstoff- und Logistikmärkten für das Unternehmen nach eigenen Angaben noch „deutlich“ sichtbar waren, sei das operative Geschäft kaum mehr von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen gewesen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen habe 58 Millionen Euro betragen nach einem Minus von 84 Millionen Euro im Vorjahr betragen. Damit schnitt das Unternehmen sowohl beim Erlös als auch operativen Ergebnis deutlich besser ab als von Experten erwartet. Nordex bestätigte zudem die Prognose für das laufende Geschäftsjahr.

Nordex hat es mit den Zahlen zum zweiten Quartal geschafft einen wesentlichen Kritikpunkt etwas zu entkräften – die Profitabilität. Unterm Strich steht zwar kein Plus, aber das Minus ist deutlich kleiner geworden im Vergleich zum Vorjahr und das operative Geschäft ist von Minus ins Plus gewechselt. Die Anleger honorieren das heute mit einem Kurssprung von etwas mehr als 2 Prozent.

Die heutige Kurssteigerung zeigt aber auch, dass die Investoren weiterhin vorsichtig bleiben. Schon häufig hatte man Nordex auf einem guten Weg gewähnt und wurde dann mit den Quartalszahlen böse überrascht. Trotzdem zeigt der erst vor zwei Tagen veröffentlichte Weltklimabericht, dass die Menschheit in Zukunft nicht an regenerativen Energien vorbeikommt und sie noch schneller als geplant zum Einsatz bringen muss. Das dürfte auch weiterhin für eine gute Auftragslage bei Nordex sorgen. Sollten die Hamburger jetzt wieder in die schwarzen Zahlen zurückkehren, dann dürfte der Kurs nach der scharfen Korrektur auch wieder bessere Zeiten sehen. Weiterhin ist positiv zu bemerken, dass Nordex im Gegensatz zu den Konkurrenten Siemens-Gamesa und Vestas an der Jahresprognose festhält.

Mutige Anleger bauen eine kleine Position auf.

