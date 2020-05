NORDEX - Wie reagiert die Aktie auf die Zahlen?

Nordex SE - WKN: A0D655 - ISIN: DE000A0D6554 - Kurs: 7,585 € (XETRA)

Norden erzielt im 1. Quartal einen Umsatz von 964,6 Mio. EUR (VJ: 398,9 Mio. EUR), ein Ebitda von 13,1 Mio. EUR (VJ: 3,3 Mio. EUR), eine Ebitda-Marge von 1,4 % (VJ: 0,8 %) einen Auftragsbestand (Service und Projekte) von 8,4 Mrd. EUR und ein Konzernergebnis von -38 Mio. EUR (VJ: -35 Mio. EUR). Keine Prognose für 2020. Garantielinie bis April 2023 verlängert.

Quelle: Guidants News

Die Nordex-Aktie befindet sich seit dem Hoch aus dem Dezember 2015 bei 33,90 EUR in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel sie November 2017 auf ein Tief bei 7,09 EUR zurück. Der Wert durchbrach dieses Tief zwar im März 2020, kletterte aber schnell wieder darüber. Allerdings erwies sich in der anschließenden Erholung die Hürde bei 8,55 EUR als zu hoch. Die Aktie setzte wieder auf die Marke bei 7,09 EUR zurück. Diese hielt zuletzt.

Exklusive Inhalte. Wertiger Zeitvorteil. Push-Benachrichtigungen. Einen ganzen Tag im Monat alle Premium-Services nutzen. Ab 9 Euro pro Monat. Jetzt Godmode PRO testen!

Vorbörslich reagiert die Aktie mit einem minimalen Plus auf die Zahlen.

Worauf sollte man achten?

Gelingt der Nordex-Aktie ein Ausbruch über 8,55 EUR, dann ergäbe sich ein neues Kaufsignal. In diesem Fall könnte die Aktie in Richtung des EMA 50 auf Wochenbasis bei aktuell 10,26 EUR oder sogar an den Abwärtstrend seit Dezember 2015 bei aktuell ca. 12,24 EUR ansteigen. Sollte der Wert allerdings stabil unter 7,09 EUR abfallen, dann würden Abgaben in Richtung 4,70-4,63 EUR, also an den Aufwärtstrend über die Tiefpunkte der Jahre 2005 und 2012 drohen.

Nordex

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)