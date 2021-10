Nordkorea droht USA - Reaktion auf Raketentest ist Spiel mit tickender Zeitbombe

Seoul (Reuters) - Nordkorea droht nach der Verurteilung des jüngsten Raketenstarts durch die USA und die Vereinten Nationen (UN) mit "schwerwiegenderen und ernsthafteren Konsequenzen".

Die Regierung in Washington habe "äußerst provokative Schritte" unternommen, indem es den Test als Verletzung der Resolutionen des UN-Sicherheitsrates und als Bedrohung für den Frieden und die Stabilität in der Region bezeichnet habe, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Pjöngjang am Donnerstag der Nachrichtenagentur KCNA. Die Vereinigten Staaten und der Rat könnten mit "schwerwiegenderen und ernsthafteren Konsequenzen" konfrontiert werden, wenn sie sich für ein unangemessenes Vorgehen entscheiden würden. Nordkorea warnte die USA davor, "mit einer tickenden Zeitbombe zu spielen". Der Test der neuen ballistischen Rakete von einem U-Boot aus habe der Stärkung der Selbstverteidigung gedient und sei nicht gegen die USA oder ein anderes Land gerichtet gewesen.

Der Sicherheitsrat hatte am Mittwoch auf Antrag der Vereinigten Staaten und Großbritanniens über den jüngsten Test beraten. Die USA verurteile den Raketenstart als Teil einer "Reihe von rücksichtslosen Provokationen", die gegen mehrere UN-Sanktionen verstießen und inakzeptabel seien, erklärte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield. Sie forderte die Regierung in Pjöngjang erneut auf, Gesprächsangebote anzunehmen. Die Regierung Washington hege keine feindlichen Absichten. Der Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums wies den Vorschlag zurück: Die "Doppelmoral" der Vereinigten Staaten in Bezug auf die Entwicklung von Raketen lasse Zweifel an ihren Bemühungen aufkommen.