NordLB belässt Rheinmetall auf 'Halten' - Ziel 75 Euro

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Rheinmetall nach Neunmonatszahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Rüstungssparte entwickele sich in diesem Jahr stark, während das Autozuliefergeschäft ziemlich unter der Corona-Pandemie leide, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Davon geprägt habe der Konzern im bisherigen Jahresverlauf in der Summe tiefrote Zahlen geschrieben./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2020 / 11:13 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2020 / 11:16 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.