NordLB hebt Carl Zeiss Meditec auf 'Kaufen' - Ziel 143 Euro

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Carl Zeiss Meditec von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 110 auf 143 Euro angehoben. Das erste Geschäftsquartal sei deutlich besser gelaufen als vom Unternehmen befürchtet, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. "Wir gehen davon aus, dass sich der positive Trend der Vorjahre angesichts der unverändert guten mittel-bis langfristigen Geschäftsaussichten in Kürze wieder verstärkt fortsetzen wird", so Fechner./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2021 / 12:56 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2021 / 13:06 / MEZ

