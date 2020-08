NordLB hebt Ziel für Patrizia auf 24 Euro - 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Patrizia nach Zahlen von 22,50 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Ein leichter Rückgangs des operativen Ergebnisses im ersten Halbjahr 2020 stehe mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie in Zusammenhang, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Immobilienunternehmen sei aber dennoch auf Kurs, um die zuvor angepassten Ziele für 2020 zu erreichen./tih/he

