Norwegen verschärft Einreisebestimmungen wegen Corona

OSLO (dpa-AFX) - Angesicht steigender Corona-Zahlen hat die norwegische Regierung am Donnerstag weitere Einschränkungen angekündigt. Einreisende aus Ländern mit hohen Infektionsraten müssen von Montag an einen negativen Corona-Test vorweisen und zehn Tage in Quarantäne gehen. Das gelte auch für Verwandtenbesuche, sagte Ministerpräsidentin Erna Solberg am Donnerstag. Sprich: Wenn die Oma aus Deutschland die Enkelkinder in Norwegen besuchen will, muss sie zuerst in ein Quarantänehotel. Ausgenommen sei, wer aus den Nachbarländern Schweden und Finnland zur Arbeit nach Norwegen pendelt.

In den vergangenen drei Wochen seien 6000 neue Corona-Fälle registriert worden, sagte Solberg. "Und die Kurve steigt von Woche zu Woche steiler." Die Gesundheitsbehörden rechneten damit, dass 60 Prozent der Fälle unentdeckt blieben. "Wir können nicht darauf warten, dass wir die Effekte der Maßnahmen von vergangener Woche sehen", so Solberg. "Die Zeit haben wir nicht"

Einschränkungen gibt es auch im Land. In den Restaurants soll nach Mitternacht kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden, nach 22 Uhr dürfen keine neuen Gäste eingelassen werden. Erna Solberg forderte die Norweger auf, zu Hause zu bleiben und ihre sozialen Kontakte zu begrenzen. Reisen im Inland sollten vermieden werden.

Norwegen lag der Zeitung "Verdens Gang" zufolge am Mittwoch bei rund 100 neu festgestellten Infektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb von 14 Tagen. In Norwegen leben knapp 5,5 Millionen Menschen./sh/DP/jha