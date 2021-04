Norwegens Staatsfonds macht 46 Milliarden Dollar Gewinn - im Quartal

Oslo (Reuters) - Boomende Börsen haben dem norwegischen Staatsfonds im ersten Quartal einen riesigen Gewinn beschert.

Er summierte sich zwischen Januar bis März vor allem wegen der gut laufenden Aktienentwicklung im Finanz- und Energiesektor auf 46 Milliarden Dollar, wie der 1,3 Billionen Dollar schwere weltgrößte Staatsfonds am Mittwoch in Oslo mitteilte. Das entspricht einer Kapitalrendite von vier Prozent.

Der Fonds investiert die Einnahmen des norwegischen Staates aus der Öl- und Gasproduktion in 9100 Unternehmen weltweit und besitzt 1,4 Prozent aller börsennotierten Aktien. Er steckt aber auch viel Geld in Anleihen, Immobilien und seit diesem Monat auch in grüne Infrastruktur. Während Aktien dem Fonds eine Rendite von 6,6 Prozent einbrachten, verzeichnete das festverzinsliche Portfolio einen seltenen Verlust von 3,2 Prozent. Grund: Die Zinsen sind nach einer längeren Talfahrt deutlich gestiegen.

Die Sorge vor den Folgen der Corona-Pandemie nehmen bei den Norwegern ab. "Ich würde sie immer noch als eines der drei größten Risiken einstufen", sagte dessen Chef Trond Grande der Nachrichtenagentur Reuters. "Wir sehen aber ein etwas ausgeglicheneres Risikobild, weil es jetzt mehr Optimismus für Wachstum und Inflation gibt."