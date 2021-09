NOVAVAX - Das wird eng für die Bullen

Die Novavax-Aktie markierte am 13. Mai 2021 ein Tief bei 117,12 USD. Seit diesem Tief befindet sich die Aktie in einer Aufwärtsbewegung. Dabei pendelte der Wert im Juli und August um den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei 331,68 USD aus dem Februar 2021.

Seit 09. August notiert der Wert konstant über diesem Trend und zog in der Spitze auf 277,80 USD an. Mit diesem Hoch scheiterte er an einer oberen Begrenzungslinie der Aufwärtsbewegung seit Mai 2021. In den letzten Tagen gab der Aktienkurs wieder nach. Heute fällt der Wert auf den Aufwärtstrend seit Mai 2021 zurück. Dieser verläuft bei 223,98 USD und damit minimal unter dem EMA 50.

Jetzt wieder aufwärts?

Die Novavax-Aktie befindet sich nach den Kursverlusten der letzten Tage in einem wichtigen Unterstützungsbereich. Hier könnte sie wieder nach oben drehen und in Richtung des bisherigen Rallyhochs bei 277,80 USD und sogar leicht darüber ansteigen. Ein Kaufsignal, das auf eine solche Bewegung hindeutet, liegt aktuell nicht vor.

Sollte es allerdings zu einem stabilen Rückfall unter den Aufwärtstrend kommen, könnte weiterer Verkaufsdruck einsetzen. In diesem Fall könnte es zu Abgaben in Richtung 165-158 USD oder sogar an das Tief aus dem Mai kommen.

Fazit: Die Novavax-Aktie befindet sich in einer Entscheidungssituation. Da wichtige Unterstützung bisher nicht gebrochen sind, haben die Bullen die leicht besseren Karten.

Novavax Inc.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)