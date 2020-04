NRG Energy gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Solarstromanbieter NRG Energy Inc. (ISIN: US6293775085, NYSE: NRG) zahlt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,30 US-Dollar an seine Investoren, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Ausschüttung an die Aktionäre erfolgt am 15. Mai 2020 (Record date: 1. Mai 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet werden demnach 1,20 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 29,50 US-Dollar (Stand: 15. April 2020) einer derzeitigen Dividendenrendite von 4,07 Prozent. Im August 2012 erhielten die Aktionäre erstmals eine Dividendenzahlung (0,09 US-Dollar). Im November 2019 wurde angekündigt, die Jahresdividende von 0,12 US-Dollar auf 1,20 US-Dollar zu erhöhen. NRG Energy ist einer der größten Produzenten von Solarstrom in den USA. Der Firmensitz des Unternehmens befindet sich in Princeton, New Jersey und in Houston, Texas. Im Fiskaljahr 2019 betrug der operative Umsatz 9,82 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 9,48 Mrd. US-Dollar), wie am 27. Februar berichtet wurde. Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 25,79 Prozent im Minus und weist auf der aktuellen Kursbasis eine Marktkapitalisierung in Höhe von 7,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 15. April 2020) auf. Redaktion MyDividends.de