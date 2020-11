NRW setzt auf Kontakt-Beschränkungen gegen Corona-Pandemie

Düsseldorf (Reuters) - Nordrhein-Westfalen setzt auf eine Fortsetzung der Kontakt-Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

"Das wird sich - hoffe ich - in den Beschlüssen wiederfinden", sagte Ministerpräsident Armin Laschet vor den Beratungen von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag. "Wir müssen die umfangreichen Schutzvorkehrungen über den Monat November hinaus auf hohem Niveau halten", betonte der CDU-Politiker. Für die betroffenen Branchen bedeute dies ein weiteres Opfer. "Wir werden dem alle nur zustimmen, wenn auch der Bund auch erneut zusagt, die November-Hilfen zur Dezember-Hilfe auszudehnen."

"Wenn man jetzt einen Fehler macht, kann sehr schnell das expotentielle Wachstum wieder da sein", warnte Laschet. In der Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin werde deshalb nicht über Öffnungsschritte nachgedacht. "Die Gefahr eines Rückfalls ist zu hoch." Er setzte auf einen breiten Konsens bei den Beratungen.

(in)