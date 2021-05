Nuclera erwirbt E Ink-Geschäftsbereich für digitale Mikrofluidik

Nuclera, ein schnell wachsendes Biotechunternehmen und Entwickler von enzymatischen Protein- und Gensynthese-Technologien, und E Ink, der führende Innovator der elektronischen Tintentechnologie, haben die Übernahme des E Ink-Geschäftsbereichs für digitale Mikrofluidik von E Ink durch die neu gegründete US-Tochtergesellschaft von Nuclera bekannt geben. Die Kombination der Technologien beider Unternehmen wird die Bereitstellung eines revolutionären Protein- und Gen-Bioprinters für den Schreibtisch mit bahnbrechender Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit für Forscher im Bereich der Humanmedizin, Landwirtschaft und anderen Märkten von globaler Bedeutung ermöglichen.

Nuclera kooperiert mit E Ink seit 2018 im Rahmen einer strategischen Partnerschaft, um Nucleras proprietäre Biopolymersynthese-Technologien für die digitalen Mikrofluidik-Geräte von E Ink einzusetzen. Anstelle der physischen Kanäle, die in der konventionellen Mikrofluidik Verwendung finden, nutzt die digitale Mikrofluidik elektronische Signale, um Mikrotröpfchen zu leiten. In Verbindung mit der Biopolymersynthese von Nuclera wird diese wegweisende Lab-on-a-Chip-Technologie dem Anwender ermöglichen, das Bioprinting von Proteinen und Genen auf einem Desktop-Gerät für den folgenden Tag digital zu programmieren. Das Ergebnis ist ein Bioprinter, der einen beispiellosen Zugang zur Biologie schafft. Die Markteinführung wird für das Jahr 2022 erwartet.

Im Rahmen der Transaktion wird E Ink geistiges Eigentum, Geräte und hochspezialisierte Wissenschaftler und Ingenieure einbringen. Im Gegenzug wird E Ink größter strategischer Aktionär von Nuclera. Die entstehende US-Niederlassung von Nuclera wird im E Ink Innovation Center in Billerica, US-Bundesstaat Massachusetts, angesiedelt sein – nicht weit entfernt vom wachsenden Biotechnologiezentrum in Cambridge, Massachusetts. Die Kombination dieser beiden Kompetenzfelder zu einem Unternehmen wird die Entwicklung, Kommerzialisierung und Markteinführung dieses bahnbrechenden Produkts weiter beschleunigen und das geistige Eigentum konsolidieren. E Ink wird ein strategisches Zulieferunternehmen von Nuclera für wichtige elektronische Komponenten des Desktop-Bioprinters von Nuclera bleiben.

Dr. Michael Chen, Mitbegründer und CEO von Nuclera, kommentiert: „Unser Partner E Ink hat den Zugang zum Lesen durch das Drucken von Texten mit elektronischer Tinte verbessert. Wir sind stolz auf unsere Zusammenarbeit mit E Ink, die das Ziel verfolgt, Biologie zugänglich zu machen, indem wir Biologie mit digitaler Mikrofluidik drucken. Diese Übernahme ermöglicht Nuclera, Biologie mit digitaler Technologie als ein Produkt unter einem Dach zusammenzuführen. Wir freuen uns nun darauf, unsere strategische Partnerschaft mit E Ink durch gemeinsame Forschung und Entwicklung, Fertigung und Produktentwicklung weiter auszubauen.“

Dr. Michael McCreary, Chief Innovation Officer bei E Ink, erklärt: „Diese Ausgliederung und kontinuierliche Partnerschaft mit Nuclera bietet E Ink die Möglichkeit, unser Know-how und unsere Fähigkeiten im Bereich der elektronischen Papiertechnologie in den wachsenden Biotechnologiesektor einzubringen, der für die gegenwärtigen und künftigen Herausforderungen bei der globalen Gesundheitsversorgung und Nachhaltigkeit von zunehmender Bedeutung ist. Durch die Beteiligung an Nuclera haben wir nun die Chance, an diesem Markt teilzuhaben. Wir freuen uns auf die weitere Geschäftsbeziehung als strategischer Zulieferer und Anteilseigner von Nuclera.“

Über Nuclera

Nuclera ist der führende Pionier, der Biologie durch enzymatische Protein- und Gensynthese als Desktop-System zugänglich macht. Nuclera hat seinen Hauptsitz in Cambridge, Großbritannien, und wurde 2013 von vier Doktoranden der Universität Cambridge gegründet, die angesichts der Unzugänglichkeit der Biologie enttäuscht waren. Seither ist Nuclera auf 57 Mitarbeiter auf zwei Kontinenten angewachsen und verwirklicht die Vision seiner Gründer, Biologie durch Desktop-Bioprinting für jeden zu ermöglichen. Desktop-Bioprinting gibt Forschern und Wissenschaftlern mehr Kontrolle über die Biologie an die Hand durch einen unkomplizierten Zugang zu Proteinen und Genen am folgenden Tag. Drei faszinierende Nuclera-Technologien, die durch mehr als 45 Patente geschützt sind, bilden die Grundlage des Desktop-Bioprinters von Nuclera: enzymatische Proteinsynthese, enzymatische Gensynthese und digitale Mikrofluidik. Die Kombination dieser Technologien zu einer einsatzfähigen Desktop-Bioprinting-Plattform bildet ein beispielloses Ökosystem, das es Nuclera ermöglicht, seinen Kunden konsistente biologische Workflows, Produkte und Informationen bereitzustellen. Um Nucleras Anstrengungen zu unterstützen oder einfach mehr zu erfahren, besuchen Sie www.nuclera.com.

Über E Ink Holdings

E Ink Holdings Inc. (8069.TWO) basiert auf Technologien des MIT Media Lab und hat den eReader-Markt transformiert und definiert und in weniger als 10 Jahren einen neuen Multi-Milliarden-Dollar-Markt erschaffen. Die energiesparenden Lösungen von E Ink sind ideal für IoT-Anwendungen im Einzelhandel, zu Hause, im Krankenhaus, im Transportwesen und vielen anderen Bereichen und ermöglichen Kunden, Displays an Orten zu platzieren, die bislang nicht verfügbar waren. Die Geschäftsphilosophie des Unternehmens zielt darauf ab, durch eine richtungweisende Technologieentwicklung revolutionäre Produkte, Benutzererlebnisse und Vorteile für die Umwelt zu generieren. Dieser Vision folgend hat das Unternehmen beständig in den Bereich der ePaper-Displays investiert und den Einsatz seiner Technologien auf eine Reihe anderer Märkte und Anwendungen ausgeweitet, darunter intelligente Verpackungen und Mode. Mit seinen elektrophoretischen Display-Lösungen ist das Unternehmen im Bereich ePaper heute weltweit führend. Seine FFS-Technologien (Fringe Field Switching) sind ein Standard für Highend-LCD-Displays und wurden an alle führenden Hersteller von Flüssigkristall-Displays der Welt lizenziert. E Ink Holdings ist an der taiwanesischen Börse Taipei Exchange (TPEx) und an der Luxemburger Börse notiert und der heute weltweit größte Anbieter von ePaper-Displays. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.eink.com.

