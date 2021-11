NVIDIA - Die Bullen toben

NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 298,010 $ (Nasdaq)

Vor einer Woche habe ich mich im Artikel "NVIDIA - Wie steht es um die Aktie des Graphikartenherstellers?" ausführlich mit Nvidia beschäftigt. Dabei wurde auf einem Niveau von 249,41 ein mittelfristiges Ziel bei 377,10 USD genannt. Nicht einmal eine Woche später notierte die Aktie im Hoch bereits bei 313,65 USD. Dieses Hoch markierte sie gestern, musste danach aber wieder Abgaben auf 298,01 USD hinnehmen. Im gestrigen Handel war Nvidia mit einem Plus von 12,04 % der zweitgrößte Gewinner im Nasdaq 100. Wie ist die aktuelle Lage?

An den mittel-langfristig bullischen Aussagen aus der erwähnten Analyse hat sich nichts geändert. Es gibt keinen Grund, davon irgendetwas zu adjustieren oder zurückzunehmen.

Allerdings gibt es auch noch den kurzfristigen Bereich. Und in diesem hat die Aktie zuletzt eine extreme Rally hingelegt. Noch am 04. Oktober notierte sie im Tief bei 195,55 USD. Gestern, also einen Monat später, im Tageshoch notierte die Aktie über 60 % über diesem Tief.

Die gestrige Tageskerze liegt zu einem größeren Teil oberhalb der stark aufgeweiteten Bollinger Bänder. Die Aufweitung ist so groß, wie fast nur nach schnellen scharfen Rücksetzer vorkommt. Der RSI (14) hat auf Tagesbasis den höchsten Wert seit Januar 2011 erreicht. Damals legte die Aktie in einer ähnlich spektakulären Rally innerhalb eines Monats 68 %. Nach einem kurzen Rücksetzer folgte damals noch ein neues Hoch, anschließend wurde die gesamte Rally innerhalb eines halben Jahres abverkauft. Das Volumen war gestern außergewöhnlich hoch.

Rücksetzer droht

Das Chartbild der Nvidia-Aktie bleibt auf mittel-langfristige Ziele bullisch. Ein erstes großes Ziel liegt bei 377,10 USD. Allerdings sind im kurzfristigen Bereich die Risiken inzwischen enorm angestiegen. Hier muss mit einem Rücksetzer gerechnet werden. Kommt es zu einem größeren Rücksetzer, dann wären Kurse um das alte Allzeithoch bei 230,43 USD nicht aus der Welt. Ein Startpunkt für einen solchen Rücksetzer lässt sich aber bisher nicht ausmachen. Dass die Aktie aber direkt an das Ziel bei 377,10 USD springt, wäre schon sehr außergewöhnlich.

Fazit: Kurzfristig ist Vorsicht angebracht, mittelfristig sind weitere Kursgewinne möglich

