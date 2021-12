NVIDIA - Ist die Aktie zu teuer?

Bringen wir es auf den Punkt: aktuell könnte die NVIDIA-Aktie trotz der jüngsten Kursverluste immer noch zu teuer sein. So lief der Kurs im Oktober/November aus dem bisherigen Aufwärtstrendkanal nach oben hinaus, was als bullische Übertreibung gewertet werden kann. Parallel dazu bewegt man sich knapp an der Grenze zur Value Area und der letzte Point of Control liegt im Bereich von 187 USD, einem Kurs, von dem die Aktie momentan weit entfernt ist.

Das alles sind Gründe, um in der Aktie von einer zumindest ausgiebigen Konsolidierung auszugehen. Parallel dazu könnte der Kurs auch deutlicher korrigieren und beispielsweise in den Preisbereich von 228,50 USD zurückfallen. Das wäre jedenfalls das Rückschlagsrisiko, mit dem man im Falle einer größeren Korrektur rechnen müsste.

Alternativ dazu hält sich die Aktie auf hohem Niveau und kann dort ausreichend Volumen ausbilden, um sowohl den Point of Control als auch die Value Area nach oben zu ziehen. Solange dies nicht passiert und die Aktie, euphorisch wie der Markt vielleicht sein könnte, ein neues Allzeithoch erreicht, ist Vorsicht geboten. Die Aktie würde sich immer weiter von ihrem charttechnischen fairen Wert entfernen und damit wird das Rückschlagsrisiko nur noch größer.

Fazit: die Bullen dominieren zwar das Kursgeschehen in der NVIDIA-Aktie und auf mittelfristige und langfristige Sicht steht das Unternehmen gut da, temporär ist jedoch mit einer Konsolidierung bzw. Korrektur zu rechnen. Zumindest technisch gibt es derzeit einige Risiken und die jüngste Kursentwicklung zeigt, dass es die Bullen definitiv nicht mehr so leicht wie noch im Oktober haben.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)