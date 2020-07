NVIDIA - Rally nähert sich möglichem Endpunkt

NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 394,870 $ (NASDAQ)

Die Nvidia-Aktie markierte im Oktober 2018 ein Hoch bei 292,76 USD. Anschließend geriet der Wert massiv unter Druck. An Weihnachten 2018 markierte er ein Tief bei 124,50 USD. Dort startete eine neue Aufwärtsbewegung. Im Februar 2020 gelang sogar ein Anstieg über 292,76 USD. Aber dieser Ausbruch stellte sich schnell als Fehlausbruch heraus. Die Aktie wurde innerhalb weniger Wochen auf 180,68 USD abverkauft. Der Aktienkurs legt seitdem wieder zu. Am 11. Mai kletterte erstmals über das Hoch aus dem Februar 2020. Gestern notierte der Wert im Hoch bei 402,80 USD. Dieses Hoch ist das aktuelle Allzeithoch. Es liegt nur noch wenig unter einen alten oberen Pullbacklinie, die im Jahr 2018 mehrmals die Rally gestoppt hatte. Diese verläuft aktuell bei 413,48 USD. Darüber hinaus lässt sich bei 431,02 USD noch ein Ziel ausmachen. Die Dynamik in der Rally hat seit Mitte Mai allerdings deutlich abgenommen. Nach neuen Hochs ist es zuletzt immer wieder schnell zu relativ deutlichen Rücksetzern gekommen, ohne dass aber die Aufwärtsbewegung beendet wurde. Solche nachlassende Dynamik ist oft, aber nicht immer ein Anzeichen für eine zu Ende gehende Bewegung.

Anmerkung: In unserem redaktionellen Angebot ProMax hatten wir zuletzt 2 Trades mit einem Hebelprodukt (WKN: PF2VVN) auf Nvidia.

Am 28. Mai wurde eine Position mittels dieses Hebelzertifikats zu 5,03 EUR eröffnet. Am 10. Juni wurde ein Teilverkauf mit einem Plus von 49,71 % vorgenommen. Am nächsten Tag wurde das für die Restposition bereits nachgezogene Stop Loss ausgelöst. Diese Teilposition wurde mit einem Plus von 31,86 % verkauft. Am 18. Juni erfolgte der Wiedereinstieg zu 7,71 EUR in dieses Zertifikat. Inzwischen wurde die Hälfte der Position mit einem Plus von 26,17 % verkauft. Die restliche Position ist mit einem Stop auf Einstand abgesichert.

Rally noch intakt?

Noch kann das Chartbild der Nvidia-Aktie bullisch bewertet werden. Allerdings mehren sich die Anzeichen für ein baldiges Ende der Rally. Die Long-Szenarien: Kurzfristig kann die Aktie noch in Richtung 413,48 USD. Gelingt ein Anstieg über die dort verlaufende Widerstandslinie würde noch weiteres Potenzial bis ca. 431,02 USD eröffnen. Die Short-Szenarien: Kommt es aber nicht zu diesem Ausbruch, dann könnte im Bereich um 413,48 USD eine größere Konsolidierung starten. In diesem Fall könnte der Wert in mehreren Schritten in Richtung des alten Rekordhochs aus dem Februar 2020 bei 316,32 USD abfallen.

