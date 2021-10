NXP Semiconductors wählt AWS als bevorzugten Cloud-Anbieter für die elektronische Designautomatisierung in der Cloud

Führende europäische Designer und Hersteller von spezialisierten Halbleitern werden die bewährte Infrastruktur und das unübertroffene Portfolio an Cloud-Funktionen von AWS nutzen, um die Produktivität für das Halbleiterdesign und die Verifizierung zu steigern, und seinen Ingenieuren die Möglichkeit geben, sich auf die Chipinnovation zu konzentrieren

Amazon Web Services (AWS), ein Unternehmen von Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), gab heute bekannt, dass NXP Semiconductors N.V. AWS als bevorzugten Cloud-Anbieter ausgewählt hat und den Großteil seiner Electronic Design Automation (EDA)-Workloads von NXP-Rechenzentren zu AWS migriert. Die Ausführung in der weltweit führenden Cloud erweitert die Effizienz und den Wettbewerbsvorteil von NXP beim Design und der Verifizierung fortschrittlicher Halbleiter, die auf die Anforderungen von Automobil-, Industriellen Internet of Things (IoT), Mobil- und Kommunikationsinfrastrukturunternehmen zugeschnitten sind. Das in den Niederlanden ansässige Unternehmen nutzt die bewährte globale Infrastruktur und die Fähigkeiten von AWS in den Bereichen High Performance Computing (HPC), Speicherung, Analyse und maschinelles Lernen, um die Zusammenarbeit und den EDA-Durchsatz in Dutzenden seiner weltweiten Designzentren zu verbessern sowie die Kosten durch die elastische Skalierung der Rechenressourcen zu senken und die Planungsrisiken für Designprojekte zu minimieren. Darüber hinaus gewinnen NXP-Ingenieure dank der praktisch unbegrenzten Skalierbarkeit von AWS mehr Zeit, sich auf Innovationen zu konzentrieren, anstatt Rechenressourcen zu verwalten.

NXP läuft auf AWS und zielt darauf ab, langfristige Prozessverbesserungen zu erzielen, die die Art und Weise verändern, wie Halbleiter entwickelt und getestet werden. Bevor NXP neue Chips herstellen kann, werden seine Designs umfangreichen Tests und Validierungen durch den EDA-Prozess unterzogen, um sicherzustellen, dass sie funktional sicher, sicher, hochwertig und leistungsstark sind. Die komplexen EDA-Workflows von NXP umfassen Front-End-Design, Leistungssimulation und Verifizierung sowie Back-End-Workloads, die Timing- und Leistungsanalysen, Design Rule Checks und andere Anwendungen zur Vorbereitung eines Chips für die Produktion umfassen. In der Vergangenheit führten Halbleiterunternehmen diese hoch iterativen Workflows von lokalen Rechenzentren mit fester Rechenkapazität aus. Aufgrund der enormen Rechenleistung, die für jeden Zyklus erforderlich ist, und der zunehmenden Komplexität der Chipdesigns kann die Herstellung eines neuen Geräts jedoch viele Monate oder sogar Jahre dauern, es sei denn, die Unternehmen prognostizieren und installieren zusätzliche Recheninfrastruktur genau. Im Gegensatz dazu gewinnt NXP durch die Unterstützung seiner EDA mit AWS die Größe und Agilität, um mehrere Projekte bei Bedarf gleichzeitig voranzutreiben, unabhängig von ihrer Komplexität, und Dutzende von Leistungssimulationen parallel auszuführen, um die Zeit bis zum Ergebnis zu verkürzen.

Um den Umfang und die Komplexität seiner Designaktivitäten besser zu verwalten, verlässt sich NXP auf AWS-Analyse- und Machine-Learning-Services, um seine Forschungs- und Entwicklungsworkflows kontinuierlich zu verfeinern. NXP verwendet Amazon QuickSight (AWSs Machine Learning-gestützter Business Intelligence Service für die Cloud), um leistungsfähigere technische und betriebliche Erkenntnisse zu generieren, die zur Steigerung der Workflow-Effizienz beitragen. Durch die schnelle Umsetzung von Ergebnissen aus einem Testschritt in Modifikationen für einen anderen kann NXP beispielsweise die für die Iteration von Chipdesigns erforderliche Zeit verkürzen. NXP verwendet auch Amazon SageMaker (AWS-Dienst, der Entwicklern und Datenwissenschaftlern hilft, Modelle für maschinelles Lernen schnell in der Cloud und am Edge zu erstellen, zu trainieren und bereitzustellen), um die Struktur von Rechen-, Speicher- und Softwareanwendungslizenzen von Drittanbietern zu optimieren. Um diese Arbeit zu unterstützen, baut NXP einen Data Lake auf AWS mit Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) und AWS Glue (AWS-Service zum einfachen und kostengünstigen Extrahieren, Transformieren und Laden von Daten) auf.

Darüber hinaus nutzt NXP das Angebot an spezialisierten Instanzen von AWS für HPC, um seine EDA-Workflows weiter zu rationalisieren. Die Auswahl der Instanztypen ermöglicht es NXP, die einzigartigen Anforderungen jedes Designprojekts zu erfüllen und gleichzeitig ein hohes Maß an Preisleistung zu erzielen. NXP verwendet Amazon FSx for Lustre (AWS-Service, der kostengünstigen, leistungsstarken und skalierbaren Speicher für Rechenworkloads wie EDA bietet), um Petabytes an Konstruktionssimulationsdaten zu speichern und schnell für die Analyse verfügbar zu machen.

„Wir glauben, dass Cloud-basierte EDA von entscheidender Bedeutung ist, um Halbleiterinnovationen zu beschleunigen und neue Designs schneller auf den Markt zu bringen, um eine zunehmend digitale Welt zu unterstützen, in der immer mehr Geräte und Infrastrukturen verbunden sind. AWS bietet uns die beste Skalierung, globale Präsenz und Auswahl an Rechen- und Speicheroptionen mit ständigen Verbesserungen der Preisleistung, die wir brauchen“, sagte Olli Hyyppa, CIO und Senior Vice President, NXP Semiconductors N.V. „Wir freuen uns, unsere Beziehung zu AWS auszubauen, um die nächste Generation von EDA-Workloads in der Cloud zu unterstützen. Dies wird unseren Designingenieuren wertvolle Zeit zurückgeben, um sich auf Innovationen zu konzentrieren und die Transformation der Halbleiterindustrie anzuführen.“

„Wir bei AWS betrachten uns als eine Gemeinschaft von Bauherren, und diese Zusammenarbeit mit NXP verstärkt, was möglich ist, wenn man Bauherren die Möglichkeit gibt, in den besten Umgebungen mit der Infrastruktur und den Fähigkeiten zu arbeiten, die sie benötigen“, sagte Dave Brown, Vice President von Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon Web Services, Inc. „Durch die Verlagerung ihrer EDA-Workloads auf AWS erhalten NXP-Designer Zugang zu den besten verfügbaren Tools für die Zusammenarbeit bei Halbleiterdesign und -entwicklung auf der ganzen Welt. Dieser Schritt wird NXP dabei helfen, Chips zu produzieren, die Innovationen in den Bereichen IoT, vernetzte Autos und mehr vorantreiben. Wir sind stolz darauf, einen führenden Innovationstreiber in der Halbleiterindustrie zu unterstützen, und wir freuen uns darauf zu sehen, was möglich wird, wenn das Chipdesign in so großem Maßstab in die Cloud verlagert wird.“

Über Amazon Web Services

Amazon Web Services ist seit über 15 Jahren das umfassendste und am weitesten verbreitete Cloud-Angebot der Welt. AWS hat seine Services kontinuierlich erweitert, um nahezu jeden Cloud-Workload zu unterstützen, und verfügt heute über mehr als 200 voll funktionsfähige Services in den Bereichen Rechenleistung, Speicherung, Datenbanken, Netzwerke, Analytik, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI), Internet der Dinge (IoT), Mobile, Sicherheit, Hybrid, Virtual und Augmented Reality (VR und AR), Medien sowie Anwendungsentwicklung, -bereitstellung und -verwaltung aus 81 Verfügbarkeitszonen in 25 geografischen Regionen, mit der Ankündigung von 24 weiteren Verfügbarkeitszonen und acht weiteren AWS-Regionen in Australien, Indien, Indonesien, Israel, Neuseeland, Spanien, der Schweiz und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Millionen von Kunden – darunter die wachstumsstärksten Start-ups, die größten Konzerne und führende Regierungsbehörden – verlassen sich auf AWS, um ihre Infrastruktur anzutreiben, agiler zu werden und Kosten zu senken. Mehr Informationen zu AWS erhalten Sie unter aws.amazon.com.

Über Amazon

Amazon orientiert sich an vier Grundsätzen: Orientierung am Kunden statt an der Konkurrenz, Leidenschaft für Neuerungen, Einsatz für betriebliche Optimierung sowie langfristiges Denken. Amazon strebt danach, das kundenorientierteste Unternehmen der Welt, der beste Arbeitgeber der Welt und der sicherste Arbeitsplatz der Welt zu sein. Kundenrezensionen, 1-Klick-Einkäufe, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire-Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und The Climate Pledge sind einige der Pionierleistungen von Amazon. Für weitere Informationen besuchen Sie amazon.com/about und folgen Sie @AmazonNews.

Über NXP Semiconductors

NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ:NXPI) ermöglicht sichere Verbindungen für eine intelligentere Welt und bringt Lösungen voran, die das Leben einfacher, besser und sicherer machen. Als weltweit führender Anbieter von sicheren Konnektivitätslösungen für eingebettete Anwendungen treibt NXP Innovationen in den Märkten Automobil, Industrie & IoT, Mobil- und Kommunikationsinfrastruktur voran. Basierend auf mehr als 60 Jahren kombinierter Erfahrung und Expertise beschäftigt das Unternehmen rund 29.000 Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von 8,61 Milliarden USD. Weitere Informationen finden Sie auf www.nxp.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

