O'REILLY AUTOMOTIVE - Es ist vollbracht!

Im November 2020 ließ mich der Chart des Autoersatzteileanbieters O'Reilly etwas in den Bereich Fibonacci und Elliott-Wellen abgleiten. Die Kollegen Thomas May und André Tiedje, beide absolute Experten in diesen Bereichen, mögen es mir verzeihen. Heute bin ich froh und erleichtert zugleich, dass dieser Exkurs nicht in die Hose ging, sondern der Wer, wenn auch nach zähem Hin und Her innerhalb der Welle 4, doch noch impulsiv angestiegen ist und im heutigen Handel ein neues Allzeithoch markiert. Damit ist das Mindestziel für eine Welle 5 erreicht. Wer mehr über die Elliott-Wellen erfahren möchte, dem lege ich Tiedje XXL ans Herz. Ich war in früheren Zeiten selbst Kunde bei André und bin sehr dankbar, dass ich dadurch meinen Analysehorizont erweitern durfte.

Aus den in der Zwischenzeit entstandenen Mustern könnte man bei O''Reilly nun Potenzial in Richtung 528 USD ableiten, ein Etappenziel lässt sich in Form der Marke von 509 USD nennen. Sollte die Aktie noch einmal in Richtung des Ausbruchslevels bei 487,95 USD zurücksetzen, wären Einstiege im Sinne des Pullback-Tradings möglich. Absicherungen für bestehende Positionen sollten spätestens unter das Tief bei 445,59 USD nachgezogen werden. Trader, die aus der Konsolidierung heraus gehandelt haben, werden aktuell zudem über Teilgewinnsicherungen nachdenken.

Aus fundamentaler Sicht erwarten Analysten bei O'Reilly im Jahr 2021 eine Stagnation im Geschäft. 2022 könnte der Gewinn um knapp 11 % zulegen. Mit KGVs von 21 und 19 ist der Titel damit gut bezahlt.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 11,55 11,77 12,45 Ergebnis je Aktie in USD 23,16 23,44 25,95 Gewinnwachstum 1,21 % 10,71 % KGV 21 21 19 KUV 3,1 3,0 2,9 PEG 17,5 1,8 *e = erwartet

O'Reilly-Automotive-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)