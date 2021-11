O'REILLY AUTOMOTIVE - Geht da noch mehr?

Im aktuellen Marktumfeld Prognosepfeile gen Norden zu zeichnen, grenzt schon etwas an Wahnsinn. Aber es gibt aktuell immer noch Aktien, die sich respektabel schlagen. Inwieweit diese relative Stärke von Dauer ist, weiß natürlich niemand.

Die Aktie des US-Autoersatzteilehändlers O'Reilly Automotive lieferte nach der Analyse im September passend zur damaligen Headline erneut gut ab. Kleines Manko: Das Idealziel bei 676,30 wurde mit einem Hoch bei 669,09 USD knapp verfehlt. Anschließend setzte der Wert an den EMA50 zurück, der sich bereits zuvor wiederholt als gute Unterstützung erwiesen hat. Auch in der Vorwoche hielt dieser gleitende Durchschnitt.

In einem denkbar schwachen Umfeld zählt der Titel heute zu den wenigen Tagesgewinnern. Die Abwärtstrendlinie seit dem Allzeithoch ist nun nicht mehr weit entfernt. Wird sie genommen, könnte der nächste Kaufimpuls auf neue Allzeithochs starten. 688 USD wären ein mögliches Projektionsziel. Absicherungen bieten sich am Tief bei 632,63 USD bzw. knapp darunter am EMA50 an.

Größere Probleme für die Bullen entstehen aber erst, sollte die Aktie das Ausbruchslevel bei 621,73 USD unterschreiten. In diesem Fall wären Kursabgaben in Richtung 579 USD zu erwarten, wo auch bald der EMA200 verlaufen wird.

Fazit: Die Aktie von O'Reilly Automotive zeigt bislang Stärke. Bleiben die Bullen am Ball, sind neue Allzeithochs im Bereich von 688 USD erreichbar. Enge Absicherungen sind aber nicht zuletzt aufgrund des angespannten Marktumfelds Pflicht.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 11,60 13,11 13,44 Ergebnis je Aktie in USD 23,53 29,37 30,54 Gewinnwachstum 24,82 % 3,98 % KGV 28 22 21 KUV 3,8 3,3 3,2 PEG 0,9 5,3 *e = erwartet

O'Reilly-Automotive-Aktie

50 EUR als Neukunde bei comdirect

Sichern Sie sich jetzt 50 EUR Prämie bis zum 30.11.2021 bei unserem angebundenen Broker! Alle weiteren Informationen erhalten Sie hier.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)