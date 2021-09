OATLY - Aktie bleibt interessant

Oatly Group AB - WKN: A3CQRG - ISIN: US67421J1088 - Kurs: 16,480 $ ( Nasdaq

Das in der jüngsten Betrachtung skizzierte bullische Szenario für die Anteilsscheine des schwedischen Haferdrink-Herstellers Oatly ist bislang noch nicht so wirklich in die Gänge gekommen, im Gegenteil, die Aktie ist nach dem Überwinden der Abwärtstrendlinie erneut abgerutscht.

Wie ist die aktuelle Chartsitution zu bewerten?

Nach dem Trendbruch korrigierte die Aktie in einer dreiteiligen Korrekturbewegung, die tendenziell einen bullischen Charakter trägt. Die Käufer haben damit weiterhin gute Chancen für eine zweite Erholungswelle in den Bereich des EMA200 im Tageschart knapp unterhalb der psychologisch wichtigen 20 USD-Marke.

Ein erneuter Tagesschlusskurs macht dieses (präferierte) Szenario jedoch zunehmen unwahrscheinlich, bis dahin sollte man die Bullen allerdings nicht abschreiben.Fazit: Oberhalb von 16 USD stehen die Chancen gut für eine zweite Erholungswelle Richtung 20 USD, potenziell deutlich höher.

Oatly Group Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)