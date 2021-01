Ökonomen-Umfrage - Bidens Hilfspaket schiebt US-Wirtschaft an

Bangalore (Reuters) - Das geplante billionenschwere Corona-Hilfspaket von Präsident Joe Biden wird der US-Wirtschaft nach Prognose von Ökonomen neuen Schwung verleihen.

Im laufenden ersten Quartal werde das Bruttoinlandsprodukt der USA wegen der Corona-Welle zwar nur auf das Jahr hochgerechnet um 2,3 Prozent zulegen, wie eine am Freitag veröffentlichte Reuters-Umfrage unter mehr als 100 Ökonomen ergab. In den kommenden drei Quartalen soll sich das Wachstum dann aber auf 4,3, 5,1 und 4,0 Prozent beschleunigen. Bislang waren die Experten hier nur von Raten von 3,8, 3,9 und 3,4 Prozent ausgegangen. Über 90 Prozent der Ökonomen rechnen damit, dass die geplanten Hilfen die Wirtschaft im Jahresverlauf deutlich anschieben werden. 2021 soll es insgesamt zu einem Wachstum von vier Prozent reichen, nachdem die weltgrößte Volkswirtschaft im abgelaufenen Jahr um voraussichtlich 3,5 Prozent eingebrochen ist. 2022 soll ein Plus von 3,3 Prozent herausspringen.

"Mit dem neuen Konjunkturpaket wird mehr Geld direkt in den Taschen der Menschen landen, was die Wirtschaft ankurbeln wird - vorausgesetzt, die Einführung des Impfstoffs kommt gleichzeitig voran", sagte Volkswirt Jacob Oubina von RBC Capital Markets. Biden will ein 1,9 Billionen Dollar schweres Programm durchsetzen. Ein Großteil davon ist für Hilfen an das Millionen-Heer von US-Bürgern vorgesehen, die in der Krise ihren Job verloren haben. So sind beispielsweise Direkthilfen an die US-Bürger von jeweils 1400 Dollar geplant. Verlängert werden soll zudem die zusätzliche Arbeitslosenunterstützung - und zwar bis September. Die Zahlung soll zudem von bislang 300 auf 400 Dollar pro Woche angehoben werden.