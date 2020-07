Ölpreise geben Teil ihrer Wochengewinne ab

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Ende einer überwiegend freundlichen Woche gefallen. Am Freitagabend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 42,70 US-Dollar. Das waren 44 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 45 Cent auf 40,20 Dollar.

Am Markt wurden die Preisabschläge vor allem mit Gewinnmitnahmen begründet, nachdem die Erdölpreise an den Vortagen überwiegend zugelegt hatten. Neben anderen Faktoren hatte ein starker Rückgang der Ölreserven in den USA zur Wochenmitte für Auftrieb gesorgt. Hinzu kamen solide Konjunkturdaten insbesondere aus den USA, die für eine spürbare Erholung der amerikanischen Wirtschaft von dem Corona-Schock sprechen.

Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank halten sich jedoch positive und negative Einflussfaktoren am Ölmarkt derzeit in etwa die Waage. "Man kann dabei keinen eindeutigen Trend erkennen", heißt es in einem Marktkommentar vom Freitag./bgf/fba