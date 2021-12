Ölpreise halten sich auf erhöhtem Niveau

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag auf einem erhöhten Niveau behauptet. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 79,28 US-Dollar. Das waren 5 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 3 Cent auf 76,59 Dollar zu.

Die Ölpreise hatten am Vortag unter recht deutlichen Schwankungen ihre jüngste Erholung fortgesetzt und waren zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit Ende November geklettert. In der vergangenen Woche waren in den USA die Rohöllagerbestände stärker gefallen als erwartet. Neben diesem knapperen Ölangebot stützt aktuell auch die Hoffnung die Kurse, dass geringere Einschränkungen in der Corona-Pandemie die Nachfrage nach Rohöl beflügeln./la/jha/