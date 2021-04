Ölpreise sinken leicht

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag leicht nachgegeben. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 66,59 US-Dollar. Das waren 18 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel geringfügig um acht Cent auf 63,05 Dollar.

Zu Beginn der neuen Handelswoche gab es keine starken Impulse am Ölmarkt. Kursverluste des Dollar im Handel mit anderen wichtigen Währungen konnten den Ölpreisen keinen Auftrieb verleihen. In der Regel profitieren die Ölpreise von einer Dollar-Schwäche, weil Rohöl in US-Dollar gehandelt wird. Eine Kursschwäche der amerikanischen Währung macht Rohöl günstiger, was die Nachfrage stützt.

Marktbeobachter begründeten den leichten Rückgang der Ölpreise mit der jüngsten Entwicklung in der Corona-Krise. Der Anstieg der Zahl der Neuinfektionen in Indien wiege derzeit schwerer als die Kursentwicklung am Devisenmarkt, hieß es. Indien zählt zu den großen Ölimporteuren weltweit. Am Markt wird eine Zuspitzung der Lage und damit eine schwächere Nachfrage aus Indien befürchtet./jkr/jsl/he