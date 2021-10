Österreichs Botschafter in Frankreich wird neuer Außenminister

Wien (Reuters) - Der Diplomat Michael Linhart soll Österreichs neuer Außenminister werden.

Das teilte am Montag eine Sprecherin des bisherigen Amtsinhabers Alexander Schallenberg mit, der selbst die Nachfolge von Sebastian Kurz als Bundeskanzler antritt. Schallenberg und Linhart, bislang Botschafter in Frankreich, sollen am heutigen Montag um 13.00 Uhr (MESZ) von Bundespräsident Alexander Van der Bellen vereidigt werden.

Kurz war wenige Tage nach dem Bekanntwerden neuer Ermittlungen gegen ihn am Samstag als Kanzler zurückgetreten. Die Grünen hatten ihm die Amtsfähigkeit abgesprochen und die ÖVP aufgefordert, eine untadelige Person zu finden, die dieses Amt ausführen kann. Kurz, der die Vorwürfe zurückweist, bleibt aber Parteichef der ÖVP und wird die Fraktion der Konservativen im Parlament anführen.