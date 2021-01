Oetker legt Flaschenpost und Durstexpress zusammen

MÜNSTER (dpa-AFX) - Der Oetker-Konzern wird die beiden Getränkelieferdienste Flaschenpost und Durstexpress künftig unter einem einheitlichen Namen führen. "Aus Durstexpress wird Flaschenpost", teilten die Unternehmen am Mittwoch mit. Durstexpress werde schrittweise an allen Standorten auf Flaschenpost überführt. Dabei würden teilweise Lagerstandorte zusammengelegt. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sollten "nach Möglichkeit Beschäftigungsangebote in einem Nachbarlager unterbreitet werden".

Nach einem Bericht der "Rheinischen Post" (Donnerstag) sollen mehrere Standorte geschlossen werden, hunderten Mitarbeitern solle gekündigt werden. Das Blatt beruft sich auf die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). In Berlin, Leipzig und Bochum seien Mitarbeiter der Durstexpress-Standorte über ihre Kündigung informiert worden. Ihnen sei angeboten, sich neu bei Flaschenpost zu bewerben. "Die Mitarbeiter sind stinksauer. Der Umgang ist eine Frechheit", sagte Jörg Most, Geschäftsführer der NGG-Region Leipzig-Halle-Dessau, dem Blatt.

Die Oetker-Gruppe hatte den größeren Lieferdienst Flaschenpost im vergangenen Jahr übernommen und mit dem eigenen Online-Getränkelieferdienst durstexpress.de zusammengelegt./hff/DP/nas